 بلدية الرفيعة تنظم بطولة رمضانية بالمركز للدوائر الحكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية الرفيعة تنظم بطولة رمضانية بالمركز للدوائر الحكومية

بلدية الرفيعة تنظم بطولة رمضانية بالمركز للدوائر الحكومية
المناطق- الرفيعة

افتتحت مؤخراً في مركز الرفيعة الدورة الرمضانية للدوائر الحكومية لكرة القدم والتي ترعاها بلدية الرفيعة بحضور رئيس مركز الرفيعة نواف بن فيصل الدويش، ورئيس بلدية الرفيعة المهندس فايز سرحان الشمري.

وأوضح رئيس بلدية الرفيعة المهندس فايز سرحان الشمري أن رعاية البلدية للدورة يأتي من ضمن اهتمامها في المسؤولية الاجتماعية لأبناء المركز في ظل مشاركة 6 فرق من الدوائر الحكومية .

وأضاف: حضر الافتتاح مدير مستشفى الرفيعة ومدير جمعية تحفيظ القران الكريم بالرفيعة ومدير مكتب التعليم بالرفيعة ومدير البريد السعودي بالرفيعة، مشير الى أنه شارك بها ٦ دوائر حكومية  والفرق التي شاركت هي بلدية الرفيعة، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، مستشفى الرفيعة، شرطه الرفيعة، البريد السعودي.

وقدم مستشفى الرفيعة مبادرة للحضور والمشاركين في البطولة وذلك بعمل فحص السكر على الجمهور وتوزيع كتيبات ارشاديه عن مرض السكر ووجود طاقم من الأطباء .

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