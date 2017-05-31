الأمير مقرن يتبرع بدمه للمرابطين بالحد الجنوبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء 31 مايو، صورة للأمير مقرن بن عبدالعزيز، وهو يتبرع بالدم للجنود المرابطين على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وأظهرت الصورة الأمير جالسا في غرفة مجهزة بمعدات طبية، والابتسامة تعلو محياه. وبدى أنه يتحدث مع شخص ما أثناء تبرعه بالدم.

وثمّن نشطاء المبادرة، خاصة أنها وجهت رسالة للمواطنين، تحثهم على التبرع بالدم للمرابطين بهدف رفع معنوياتهم والحرص على دعمهم والوقوف بجانبهم.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، جاءت مبادرة الأمير “تقديرا منه للجنود وما يقومون به من تضحيات في حماية الوطن”.