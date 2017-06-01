هيئة الاتصالات: زيادة أبراج وسعات شبكة الجيل الرابع في المسجد الحرام والمسجد النبوي في رمضان

بلغت نسبة الزيادة في عدد أبراج الجيل الرابع لموسم شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام 22.52% ، فيما بلغت في مدينة مكة المكرمة 22.16%، وزادت سعات الشبكة للجيل الرابع ساعة الذروة في المسجد الحرام بنسبة 17.11 %، وكذلك في مدينة مكة المكرمة بزيادة 9.93% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن نسبة الزيادة في عدد أبراج الجيل الرابع في المسجد النبوي وصلت 20.48%، وكذلك في المدينة المنورة 19.92%، فيما زادت سعات الشبكة للجيل الرابع ساعة الذروة في المسجد النبوي بنسبة 22.92% ، وكذلك في المدينة المنورة 18.28%.

وأشارت إلى أن عدد نقاط الوصول إلى شبكة الواي فاي في مكة المكرمة زادت بنسبة 154.49% وفي المدينة المنورة زادت بنسبة 250.42% ، فيما زادت سعة الشبكة ساعة الذروة في مدينة مكة المكرمة بنسبة 174.75% وفي المدينة المنورة 450.79% مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت الهيئة أن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات تعد من البنى التحتية المتطورة من حيث استخدام أحدث التقنيات والأجهزة والمقاسم وشبكات التراسل والكبائن والمحطات اللاسلكية التي تدعم خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع للهاتف المتنقل.