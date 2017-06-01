 ميناء ينبع التجاري يبدأ استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد الانتهاء من تطويره | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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ميناء ينبع التجاري يبدأ استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد الانتهاء من تطويره

ميناء ينبع التجاري يبدأ استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد الانتهاء من تطويره
المناطق - واس

بدأ ميناء ينبع التجاري أمس، استقبال السفن التجارية ذات الحمولات الكبيرة، بعد الانتهاء من المشروعات التطويرية ومن أههما تعميق القناة الملاحية وحوض الدوران والأرصفة إلى 14 متراً ،مما يعزز من قدرة الميناء في استقبال وتصدير مختلف البضائع.

وبين مدير عام الميناء الكابتن علي المـحوري، أن الميناء استقبل أمس السفينة PANAMAX OSTRIA وتتبع لوكالة المؤسسة العربية للملاحة محملة بـ 60,056,86 طناً من الحبوب.

ونوه بما يحظى به قطاع الموانئ من دعم واهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وبمتابعة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ سليمان الحمدان, ومعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي أن يكون الميناء قادراً على استقبال السفن الكبيرة التي توائم الميناء وأن يكون هناك تكامل بين الموانئ في استقبال مختلف أنواع البضائع والعمل على تحقيق مبادرات التحول الوطني للموانئ 2020 وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

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