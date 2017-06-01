 وزير الشؤون البلدية يعتمد المخطط المحلي التفصيلي لمحافظة الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الشؤون البلدية يعتمد المخطط المحلي التفصيلي لمحافظة الخرج

وزير الشؤون البلدية يعتمد المخطط المحلي التفصيلي لمحافظة الخرج
المناطق - الخرج
صدر قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس / عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بإعتماد المخطط المحلي  التفصيلي لمدينة الخرج المعد عام 1438 والذي يحتوي على زيادة عدد طوابق البنيان في الطرق الرئيسية منها قد يصل لأربعة عشر طابق وكذلك البناء على الصامت .
هذا وقد أوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن هذا التطوير يهدف لمعالجة القضايا التخطيطية الملحة على المستوى المحلي وتقديم الدعم الفني لبلدية محافظة الخرج وإعداد المخطط المحلي لمدينة الخرج حتئ عام 1450 هـ بالاضافة إلئ اعداد المخططات التفصيلية لمناطق العمل المختارة بمدينة الخرج وتطوير مركز المدينة مع توثيق وتصنيف أنظمة البناء واستعمالات الأراضي بتطبيقات إلكترونية .
وذكر البكيري أن التعميد يحتوي على عدة عناصر منها
اعداد المخطط المحلي لمدينة الخرج و إعداد وثيقة الضوابط والاشتراطات البنائية واعداد المخططات التفصيلية لمناطق العمل المختارة بالخرج وتطوير مركز المدينة .
والجدير بالذكر تعتبر محافظة الخرج هي أول محافظة يعتمدها معالي الوزير في هذا التطوير والذي سيشكل نقلة نوعية بالمحافظة .

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