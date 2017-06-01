 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة ويقيم مأدبة إفطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة ويقيم مأدبة إفطار

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة ويقيم مأدبة إفطار
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك،مساء أمس الاربعاء أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية, وذلك في القصر الحكومي .
وفي بداية اللقاء, رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة، سائلاً الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .
عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

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