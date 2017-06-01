 تمديد تكليف ( السوادي ) مساعدا لمدير تعليم الليث للشؤون المدرسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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تمديد تكليف ( السوادي ) مساعدا لمدير تعليم الليث للشؤون المدرسية

تمديد تكليف ( السوادي ) مساعدا لمدير تعليم الليث للشؤون المدرسية
المناطق - عادل الزهراني
صدر قرار معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بتمديد تكليف الدكتور علي بن محمد السوادي  مساعدا لمدير تعليم الليث للشؤون المدرسية لمدة عام .

بدوره قال ( السوادي ) أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان لمعالي وزير التعليم  ونائبه ، و لوكيل الوزارة للشؤون المدرسية وللأمانة العامة لإدارات التعليم ممثلة في اللجنة المركزية لاختيار القيادات على تجديد الثقة وتمديد تكليفنا مساعدا للشؤون المدرسية ، والشكر موصول لأخي سعادة مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي على جهوده المباركة دعما وتوجيها وتحفيزا ورعاية ، ولكافة منظومة العمل بإدارة التعليم والميدان ، سائلا الله القدير أن يعيننا جميعا على أداء الأمانة وتحمل المسؤولية خدمة لأبنائنا وبناتنا عدة الوطن وسواعد بنائه ونهضته كما نسأله تعالى أن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة ويديم على وطننا أمنه وأمانه وأن يحفظ جنودنا ويثبتهم ويؤيدهم بنصره .

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