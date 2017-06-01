 بالصور.. إنجاز 88% من مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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بالصور.. إنجاز 88% من مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد

بالصور.. إنجاز 88% من مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد
المناطق - واس

قال مدير عام التخطيط والدراسات في قطاع المشاريع بالهيئة العامة للطيران المدني السعودية، المهندس إبراهيم بن أكرم مندورة، إنه تم إنجاز 88% من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والذي يقام على مساحة تقدر بنحو 105 كيلومترات تشمل المطار القائم حاليا.

ومن المنتظر أن يعبر 30 مليون مسافر مع مطلع عام 2018 المقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي يقع على بعد 19 كيلومترا شمالي مدينة جدة، وذلك بعد بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع بناء المطار في خطوة تستهدف 100 مليون مسافر خلال المرحلة الثالثة من إجمالي كامل المشروع.

ويُعد المشروع من أهم المشروعات الحيوية التي تشهدها محافظة جدة التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير وتشهد نمواً مطرداً في حركتها الجوية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أحد أكثر مطارات المملكة حركة، حيث يخدم 36.5% من إجمالي عدد المسافرين من مطارات المملكة، ويوصف مطارها بأنه البوابة الجوية للحرمين الشريفين.

وأضاف مندورة أن المشروع خطط له في المرحلة الأولى استيعاب 30 مليون مسافر سنويًا في أوقات الذروة، والمرحلة الثانية 55 مليون مسافر، وصولاً إلى 100 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، إضافة إلى استيعاب الجيل الجديد من الطائرات العملاقة ـــ كود F ـــ مثل (A380) ليصبح مطاراً محوريًا وفق أسس تجارية من خلال توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص داخل وخارج مجمع صالات السفر، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار وفق أعلى المقاييس العالمية.

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