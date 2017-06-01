 ولي ولي العهد يوجه بصرف مساعدات مالية لأسر الشهداء في رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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ولي ولي العهد يوجه بصرف مساعدات مالية لأسر الشهداء في رمضان

ولي ولي العهد يوجه بصرف مساعدات مالية لأسر الشهداء في رمضان
المناطق_الرياض

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أطلقت الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بوزارة الدفاع، برنامج (شهر العطاء لأهل الوفاء)، الذي يتضمن صرف مساعدات مالية بمناسبة شهر رمضان المبارك، لأسر شهداء ومصابي الواجب في عمليتي (عاصفة الحزم) و (إعادة الأمل).

ويأتي هذا التوجيه الكريم، امتداداً للبرامج التي تنفذها وزارة الدفاع لمنسوبيها، حيث تتولى إدارة شؤون المتقاعدين الرفع بمتطلبات أسر الشهداء والمصابين، كما تتولى الوزارة صرف مساعدات عاجلة تساعدها على الوفاء بمتطلبات الحياة، وذلك عبر عدد من البرامج التي تهدف للتواصل المستمر معهم، وتفقد أحوالهم، من النواحي الصحية والمالية والاجتماعية والدراسية.

وثمن ذوو الشهداء والمصابين هذه الوقفة الكريمة، مؤكدين أنها تعبر عن الوفاء الذي تبادل به الدولة أبناءها في كل القطاعات، داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.

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