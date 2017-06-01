 صراعات المخلوع صالح وزعيم المتمردين تزداد بشكل لافت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صراعات المخلوع صالح وزعيم المتمردين تزداد بشكل لافت العدل: 1.6 مليون بصمة «تحقق من الهوية» بمرافق القضاء في 18 شهر ولي ولي العهد يوجه بصرف مساعدات مالية لأسر الشهداء في رمضان خالد اليمني مديراً لإدارة العلاقات العامة بجامعة الأميرة نورة بالصور.. إنجاز 88% من مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد «التجارة» تغلق مصنعاً في حائل يصنع الأثاث المنزلي من مخلفات الإسفنج تمديد تكليف ( السوادي ) مساعدا لمدير تعليم الليث للشؤون المدرسية أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة ويقيم مأدبة إفطار وفاة “هناء اسكندر” محاربة السرطان مصدر: “البحري” تستعد لتسلم ناقلة نفط عملاقة في أسبوعين وزير الشؤون البلدية يعتمد المخطط المحلي التفصيلي لمحافظة الخرج ميناء ينبع التجاري يبدأ استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد الانتهاء من تطويره

صراعات المخلوع صالح وزعيم المتمردين تزداد بشكل لافت

صراعات المخلوع صالح وزعيم المتمردين تزداد بشكل لافت
المناطق_اليمن
ازدادت بشكل لافت الصراعات بين زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي والمخلوع صالح بعد قيام الاخير باستمالة القيادي الحوثي يوسف الفيشي الى صفه .
وذكرت مصادر سياسية في الداخل اليمني أن ميليشيا الحوثي سارعت بالإطاحة بالقيادي، يوسف الفيشي، من عضوية ما يسمى بالمجلس السياسي واستبداله بمهدي المشاط، مدير مكتب زعيم الحركة عبدالملك الحوثي.
من جهة اخرى حاول زعيم التمرد عبدالملك الحوثي الاعتذار للشيخ قناف المصري، أحد مشائخ ذمار المقربين من صالح، والذي تعرّض لمحاولة اغتيال بطلقات نارية استهدفته من قبل عناصر تابعة للمليشيا في إحدى نقاط العاصمة صنعاء قبل أيام.
ووصف مراقبون محاولة اغتيال المصري  أهم وأخطر حلقات الصراع المحتدم بين المخلوع صالح وزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي بعد أن كانت خلافاتهم السابقة تقتصر على التهديدات والتصريحات الإعلامية.
وكانت العاصمة صنعاء قد شهدت توافد العشرات من أبناء قبائل ذمار تلبية لدعوة “نكف” قبلي دعت إليه قبيلتا الحدأ وعنس عقب تعرض أحد مشائخها للاعتداء من قبل الحوثيين.
ونددت القبائل بـ”ممارسات جماعة الحوثي الممنهجة بحق أبناءها”. وحذر مشائخ ذمار من مغبة تكرار ذلك أو المساس بأحد أبناء المحافظة.
وأصيب الشيخ قناف المصري بإصابة بالغة جراء إطلاق النار المباشر عليه من قبل مسلحين حوثيين وما يزال يرقد في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.
وفي تطور لافت عقدت مؤخرا في صنعاء ندوة بعنوان الأطماع الإيرانية في المنطقة ودورها في تأجيج الصراعات الداخلية بالبلدان العربية- اليمن أنموذجاً”.
وأبرزت الندوة التي تعد الاولى منذ انقلاب الحوثيين واستيلائهم على السلطة في أواخر سبتمبر أيلول 2014 في العاصمة صنعاء، الأطماع الإيرانية واستغلال ظروف اليمنيين لمصلحة التوسع الطائفي داخل اليمن ودق الأسافين بين مكونات النسيج اليمني الواحد والإضرار بالمملكة العربية السعودية.
وخلال الندوة التي شهدها إعلاميون وناشطون مدنيون اتهم محمد المسوري القيادي المؤتمري والمحامي القانوني لحزب المؤتمر الشعبي العام الحوثيين بجلب “صرخة الموت الخمينية إلى اليمن من طهران وليس من الظهران”.
واوضح المراقبون للشأن اليمني أن الندوة  تعد مؤشرا قويا على تصدع التحالف بين المخلوع صالح وميليشيا الموت الحوثي وتوجه الاتهامات إلى الحوثيين باعتبارهم مطية للأطماع والتدخلات الإيرانية في اليمن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>