افتتاح فرعين للكلية التقنية في محافظتي أملج والوجه

صدرت موافقة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على افتتاح فرعين للكلية التقنية بتبوك في كل من المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة أملج، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمواكبة رؤية المملكة 2030 .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن المؤسسة حريصة على تحقيق البيئة التدريبية الملائمة وانتشارها لتصل إلى مختلف المحافظات بهدف جعل البيئة التدريبية التقنية المتميزة داعمة لسواعد الوطن.

من جانب آخر عد عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس عبدالرحمن بن عبدالله المرواني افتتاح هذين الفرعين في كل من أملج والوجه، رافداً لتأهيل أكبر قدر ممكن من شباب هذا الوطن لإحلالهم كعنصر فاعل ومؤهل في إدارة عجلة التنمية وإشراكهم في تطوير مستقبل بلادهم التقني والمهني، مشيراً إلى أن فرعي الكلية التقنية سيتم القبول بهما ابتداءً من العام التدريبي القادم 1438 / 1439هـ