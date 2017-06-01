 نائب أمير منطقة نجران يلتقي مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة…و مشائخ وأعيان محافظة شروره | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة نجران يلتقي مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة…و مشائخ وأعيان محافظة شروره

نائب أمير منطقة نجران يلتقي مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة…و مشائخ وأعيان محافظة شروره
المناطق_نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة ظهر اليوم ، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة ، مهند بن صالح المحامض وعدداً من منسوبي فرع الهيئة ، الذين قدم للسلام وتهنئة سموه بالثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير المنطقة.

من جانبه أعرب سمو الأمير تركي بن هذلول عن شكره ، لمدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة  ومرافقيه ، على ماعبروا عنه من مشاعر طيبة .

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول  شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على الثقة الملكية بتعينه نائباً لأمير المنطقة ، سائلاً الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق ، ليؤدي عمله على الوجه المطلوب ، ويحقق من خلاله تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة الوطن والمواطن .

وأكد سموه : أن العمل تحت إدارة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران سيكون له الأثر الكبير في الإستفادة من خبرات سموه الطويلة .

 

جاء ذلك خلال إستقبال سمو الأمير تركي بن هذلول لمشائخ وأعيان محافظة شرورة ، في مجلس إستقبال المواطنين ، بديوان الإمارة ، ظهر اليوم ، الذين قدموا للسلام وتهنئة سموه بالثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير المنطقة.

وأعرب سموه عن شكره لمشائخ وأعيان محافظة شروره وماعبروا عنه من مشاعر طيبة داعياً الله تعالى أن يمن على جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي بالنصر المبين

 

 

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