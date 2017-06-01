 مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6863.62 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6863.62 نقطة

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6863.62 نقطة
المناطق_رويترز

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 7.62 نقطة ليقفل عند مستوى 6863.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 136 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 45 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات تعليم ريت, والأسماك, والأندلس, وساكو, وكيان السعودية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات التأمين العربية, والسعودي الفرنسي, وأسمنت أم القرى, وبوبا العربية, وبدجت السعودية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات,
حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 1.64%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وسابك، الراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 25.43 نقطة ليقفل عند مستوى 4044.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 82 ألف سهم تقاسمتها أكثر 119 صفقة.

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