 القيادة تهنئ الرئيس الإيطالي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ الرئيس الإيطالي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

القيادة تهنئ الرئيس الإيطالي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه و اسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده .
وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

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