الدفاع المدني: استعدادات كاملة لأول جُمعة في رمضان بالحرمين الشريفين

كثفت المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ومديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة من استعداداتها للتعامل مع كافة المخاطر المرتبطة بتزايد أعداد المعتمرين والزوار والمصلين بالحرمين الشريفين غداً الجُمعة والتي تعد أول جُمعة في شهر رمضان المبارك هذا العام.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عدد كبير من الوحدات والمراكز الموسمية على جميع طرق وصول المعتمرين للعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وكذلك في الشوارع والطرق الرئيسية التي يسلكها المعتمرين والمصلون باتجاه المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأوضح اللواء سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن الاستعدادات لأول جمعة في رمضان والتي يتم اتخاذها ضمن الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة، شملت تكثيف جولات متابعة اشتراطات السلامة في جميع منشآت اسكان المعتمرين وكافة المنشآت الأخرى التي يرتادونها، وتسير عدد كبير من الفرق والوحدات على جميع طرق وصول المعتمرين لمكة المكرمة، بما في ذلك فرق رصد الملوثات الهوائية والانبعاثات الكربونية في شبكة الأنفاق ومواقف السيارات، بالإضافة إلى نشر عدد من فرق التدخل السريع الثابتة والمتحركة والموسمية في جميع أحياء العاصمة المقدسة والمنطقة المركزية مع مراعاة كافة المتغيرات المرتبطة بانتشار وتحرك الكثافات البشرية وأوقات الذروة وكذلك الفرق التخصصية للتعامل مع حوادث المواد الخطرة.

وأضاف اللواء المطرفي أن خطة الانتشار خلال أيام الجُمعة طوال شهر رمضان تتضمن رفع عدد نقاط الدفاع المدني لدعم الحرم المكي الشرف إلى 50 نقطة تغطي صحن الطواف والمسعى ومناطق السلالم وكافة أبواب المسجد الحرام والساحات الخارجية لمواجهة أي حالات طارئة وتقديم خدمات الاخلاء والاسعاف للمعتمرين والمصلين في حالات الطوارئ، مؤكداً تحديد أربعة مواقع لإخلاء المعتمرين الذين يتعرضون لأي حالات صحية طارئة بسبب الإجهاد أو الزحام أثناء وجودهم بالحرم الشريف.

من ناحيتها عززت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة من انتشارها على جميع طرق وصول المعتمرين للمسجد النبوي الشريف استعداداً لصلاة أو جُمعة في رمضان من خلال 7 مراكز موسمية لأعمال الإطفاء والإنقاذ تغطي جميع الطرق والشوارع الرئيسية باتجاه المنطقة المركزية، وتكثيف الجولات الميدانية لفرق الإشراف الوقائي ودوريات السلامة.

وأكد اللواء خالد بن أحمد الداموك مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة جاهزية وتكامل استعدادات الدفاع المدني لاستقبال المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامتهم ومواجهة أي حالات طارئة نتيجة الارتفاع المتوقع في أعداد المصلين والزوار خلال يوم غدٍ أول جُمعة من شهر رمضان المبارك.

وأشار اللواء الداموك إلى أنه تم إحداث وحدات إطفاء وانقاذ وإسعاف تتمركز في المواقع الهامة والحيوية والتي تشهد زيارة في حركة السيارات والحافلات المتجهة من وإلى المدينة المنورة، ونشر فرق للرصد الكيميائي بالإضافة إلى تخصيص قوة للتدخل في الحالات الطارئة بالمسجد النبوي الشريف، ورفع درجة الاستعداد في جميع مراكز الدفاع المدني القريبة من المسجد النبوي، كما تتضمن الاستعدادات تمركز آليات الإطفاء والانقاذ صغيرة الحجم سريعة الحركة على مقربة من الحرم النبوي الشريف والساحات المحيطة به كفرق للتدخل السريع في حالات الطوارئ مع أمكانية دعم قوة المسجد النبوي في الحالات التي تتطلب ذلك من قبل ضباط وأفراد السلامة، ولاسيما في أوقات الذروة وأثناء أداء صلاة الجمعة.

وأوضح اللواء الداموك انعقاد اللجنة الفورية للدفاع المدني بالمدينة المنورة بشكل يومي لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ طوال شهر رمضان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على سلامة زوار المسجد النبوي الشريف والتدخل السريع في مواجهة أي حالات طارئة.