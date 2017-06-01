7أندية موسمية لاستثمار أوقات طلاب وطالبات تعليم المخواة خلال الصيف

اعتمدت إدارة التعليم بالمخواة ممثلة في قسمي نشاط الطلاب والطالبات برامجها الموسمية الصيفية التربوية لهذا العام ضمن برنامج إجازتي 2)) المقام تحت شعار ((صيفك سعيد .. ووقتك مفيد )) ))

و أوضح مدير تعليم المخواة علي بن خيران مفرح الزهراني أنه تقرر إقامة سبعة أندية موسمية للطلاب والطالبات هي :نادي الحي بمدرسة العزيزية – نادي الحي بمدرسة إبن سيناء النادي الموسمي بمدرسة ابن القيم بيبس والنادي الموسمي بمدرسة الملك سعود بالحجرة فيما خصص لقطاع البنات 3 أندية هي : نادي مدرسة الحي بغامد ونادي مدرسة الحي بناوان والنادي الموسمي بمجمع التحفيظ بالمخواة حيث تجمع هذه الأندية الموسمية وأضاف : سيستمر عمل الفترة الأولى من الثاني من شهر رمضان حتى العشرين منه ويستأنف العمل فيها بعد عيد الفطر المبارك إعتباراً من الثامن من شهر شوال 1438هـ حتى 19 شوال 1438هـ فيما تنطلق الفترة الثانية في 22 شوال 1438هـ وتستمر حتى 25 ذو القعدة 1438هـأن عدد المكلفين بالعمل في الأندية بلغ 55 مكلفاً كفريق إشرافي ومشرفين متابعين ومكلفين بالعمل في الأندية التي تستقطب كافة الشرائح المجتمعية وتقدم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية وفقا لخمسة اتجاهات تنموية رئيسية تتضمن ، الترفيه ،والتوظيف الصيفي ،والسياحة ، والتطوع ، وكذلك الجانب التقني ، وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة تتناسب وميول المنتمين لها وخصائصهم العمرية.

ونوه بدور أندية الحي والأندية الموسمية في إستقطاب الطلاب والطالبات من مرحلة الصفوف المبكرة حتى الجامعية وكذلك أفراد المجتمع المحلي لتقدم أنشطة متنوعة هادفة تلبي رغباتهم وتستثمر أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة إضافة إلى اكتشاف مواهبهم ورعايتهم وإكسابهم المهارات والخبرات الميدانية والتركيز على الجانب التربوي الإثرائي والحواري. وقال أن برنامج ( إجازتي ) الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخراً تماشيا مع رؤية المملكة ( 2030 ) ويهدف إلى تعزيز القّيم الوطنية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات وينمي مهاراتهم ويصقل مواهبهم الى جانب تعريف الطلاب بمنجزات الوطن ومشاريع التنمية لتعزيز الحس الوطني ،