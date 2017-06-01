 7أندية موسمية لاستثمار أوقات طلاب وطالبات تعليم المخواة خلال الصيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

7أندية موسمية لاستثمار أوقات طلاب وطالبات تعليم المخواة خلال الصيف القيادة تهنئ الرئيس الإيطالي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6863.62 نقطة تحالف دعم الشرعية يرحب بتصريحات المبعوث الأممي بتسليم ميناء الحديدة التعليم: الملاحظات المرصودة على الحركة لم تؤثر على صحة البيانات نائب أمير منطقة نجران يلتقي مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة…و مشائخ وأعيان محافظة شروره افتتاح فرعين للكلية التقنية في محافظتي أملج والوجه سياحة الباحة تدعو بعدم التعامل او تشغيل مخالفي الانظمة سهم “الباحة” يعود للشاشة.. الأحد غرامة 50 ألف وسجن 6 أشهر لمن يتأخر عن المغادرة بعد أداء العمرة صراعات المخلوع صالح وزعيم المتمردين تزداد بشكل لافت العدل: 1.6 مليون بصمة «تحقق من الهوية» بمرافق القضاء في 18 شهر

7أندية موسمية لاستثمار أوقات طلاب وطالبات تعليم المخواة خلال الصيف

7أندية موسمية لاستثمار أوقات طلاب وطالبات تعليم المخواة خلال الصيف
المناطق_عبد الرحمن سفر
اعتمدت إدارة التعليم بالمخواة ممثلة في قسمي نشاط الطلاب والطالبات برامجها الموسمية الصيفية التربوية لهذا العام ضمن برنامج إجازتي 2)) المقام تحت شعار ((صيفك سعيد .. ووقتك مفيد )) ))
و أوضح مدير تعليم المخواة علي بن خيران مفرح الزهراني أنه تقرر إقامة سبعة أندية موسمية للطلاب والطالبات هي :نادي الحي بمدرسة العزيزية – نادي الحي بمدرسة إبن سيناء النادي الموسمي بمدرسة ابن القيم بيبس والنادي الموسمي بمدرسة الملك سعود بالحجرة فيما خصص لقطاع البنات 3 أندية هي : نادي مدرسة الحي بغامد ونادي مدرسة الحي بناوان والنادي الموسمي بمجمع التحفيظ بالمخواة حيث تجمع هذه الأندية الموسمية وأضاف : سيستمر عمل الفترة الأولى من الثاني من شهر رمضان حتى العشرين منه ويستأنف العمل فيها بعد عيد الفطر المبارك إعتباراً من الثامن من شهر شوال 1438هـ حتى 19 شوال 1438هـ فيما تنطلق الفترة الثانية في 22 شوال 1438هـ وتستمر حتى 25 ذو القعدة 1438هـأن عدد المكلفين بالعمل في الأندية بلغ 55 مكلفاً كفريق إشرافي ومشرفين متابعين ومكلفين بالعمل في الأندية التي تستقطب كافة الشرائح المجتمعية وتقدم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية وفقا لخمسة اتجاهات تنموية رئيسية تتضمن ، الترفيه ،والتوظيف الصيفي ،والسياحة ، والتطوع ، وكذلك الجانب التقني ، وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة تتناسب وميول المنتمين لها وخصائصهم العمرية.
ونوه بدور أندية الحي والأندية الموسمية في إستقطاب الطلاب والطالبات من مرحلة الصفوف المبكرة حتى الجامعية وكذلك أفراد المجتمع المحلي لتقدم أنشطة متنوعة هادفة تلبي رغباتهم وتستثمر أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة إضافة إلى اكتشاف مواهبهم ورعايتهم وإكسابهم المهارات والخبرات الميدانية والتركيز على الجانب التربوي الإثرائي والحواري. وقال أن برنامج ( إجازتي ) الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخراً تماشيا مع رؤية المملكة ( 2030 ) ويهدف إلى تعزيز القّيم الوطنية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات وينمي مهاراتهم ويصقل مواهبهم الى جانب تعريف الطلاب بمنجزات الوطن ومشاريع التنمية لتعزيز الحس الوطني ،

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>