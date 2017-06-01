 رئيس الغرفة يكرم الموظف المثالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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رئيس الغرفة يكرم الموظف المثالي

رئيس الغرفة يكرم الموظف المثالي
المناطق_نجران

كرم رئيس مجلس إدارة غرفة نجران الأستاذ محيميد بن صالح ال شرمة وبحضور الأمين العام للغرف الاستاذ صالح بن حمد كرحان الموظف المثالي للربع الأول من السنة الميلادية الحالية الأستاذ عبدالرحمن بن حـترش ال حشيش مدير إدارة الشئون الاقتصادية والبحوث بالغرفة .

وقد أكد ال كرحان عقب تكريم الموظف أن الهدف الأساسي من الجائزة هو تشجيع روح التنافس الايجابي بين الموظفين من مختلف الدرجات الوظيفية لخلق حالة من الإبداع ورفع مستوىالاداء بشكل عام .

واكد ان الموظف المثالي يتمـيز عن الآخرين في معرفته وسلوكه وادائه وانه باحث عن المعلومة ومثالي في طريقة تفكـيره وعمله وان الحكم على تمـيزه من خلال نتائجه وانجازاته خلال فـترة محددة من العام يتم فيه اختياره لإنجازه أو خلال فـترة محددة وكما أن الموظف المثالي يؤمن بالعمل الجماعي ويطور ويغـير في طريقة تنفيذه لعمله بشكل مستمر .

وأوضح ال كرحان أن حصول أي موظف على جائزة الموظف المثالي ليس بمعـنى أن الموظفين الاخرين لا يعملون بل الجميع يعمل ويجتهد وخاصةً المتفانين في أداء مهامهم الوظيفية وتنظيم أعمالهم المترتبة عليهم ولكن هناك تمـيز من أحد الموظفين في إنهاء أعماله أو كذلك مبدع بطرح الافكار البناءة التي تدعم مسيرة المنشأة التي ينتمي لها .

وقال ال كرحان ان جائزة الموظف المثالي بغرفة نجران تشمل الجميع في فروع الغرفة بمحافظتي شرورة وحبونا وكذلك قسم السيدات وبين أن الهدف الاول والأخير هو أن تتميز غرفة نجران بين بكل ما تقدمة من اعمال كصرح إقتصادي بمنطقة نجران .

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