مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع إفطار صائم في عدن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع إفطار الصائم في عدن ضمن الجهود الإنسانية التي ينفذها المركز تجاه الشعب اليمني ويشمل عدة محافظات يمنية هي عدن وتعز ولحج وأبين والضالع ومأرب.

ويستهدف المشروع توزيع 45 ألف وجبة إفطار ساخنة وجافة في عدن للتخفيف عن الشعب اليمني خصوصاً الفئات الأشد فقرًا كما يشمل التوزيع المرضى في المستشفيات وسكن طلاب الجامعة والطرقات العامة .

ويأتي ذلك ضمن مشروع إفطار الصائم الذي وقعه المركز مؤخرًا ويهدف لخدمه 234 الف شخص في محافظات مأرب وعدن ولحج والضالع وابين وتعز