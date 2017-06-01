بالاسماء اعتماد حركة تكليف القائدات المستجدات ونقل قائدات ووكيلات مدارس جدة

اعتمد مدير عام التعليم بمحافظة جده الأستاذ عبدالله بن احمد الثقفي حركة تكليف القائدات المستجدات ونقل قائدات المدارس ووكيلاتها في مدارس ادارة التعليم بمحافظة جده ومكتبي التعليم بمحافظتي رابغ وخليص للعام الدراسي ١٤٣٨ /١٤٣٩هـ وقد شملت الحركة جميع الراغبات في النقل و أوضحت مديرة إدارة الاشراف المكلفة سعاد ال منصور أن حركة النقل والترشيح لهذا العام تمت إلكترونيا وفق الضوابط المعتمدة وستتم مباشرتهن العمل في مواقعهن الجديدة بعد إخلاء طرفهن من مكاتب التعليم بداية العام الدراسي.

وهنا تجدون رابط الاسماء

‏http://edu.moe.gov.sa/jeddah/ MediaCenter/News/Pages/500. aspx