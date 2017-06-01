منح 93 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 93 مواطناً ومواطنة، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواءً كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات :

إبراهيم سدحان سعيد الرشيدي، أحمد حسين دعيج القحطاني، أحمد راشد عبدالله الزهراني، أحمد عامر سبعان عسيري، أحمد عصام محمد المعلمي، أحمد علوي صالح الحداد، أحمد عويض عطالله الجهني، أحمد محمد مشبب آل وزيه، أحمد موسى علي الشهري، أريج منصور علي دهمان، آلاء محمد جمال الدين أحمد، السيدة ظبيب سعود الأكلبي، العنود مسفر قليل الجعيد، أماني مدعث عبدالله آل صويان، أميرة فهد إبراهيم آل حرز، بسمه عويض ساير الحربي، ترف أحمد حسين القحطاني، تركي سليمان صالح الغضبه، حثلان عبدالله هذال القحطاني، حسينه عبدالله حفظ الله الحداد، خالد محمد سعود المهنا، ذيب مبارك ذيب القحطاني، راجح علي ذاكر العيافي، رعد صالح عواض الشهري، سالم سلامه عتيق الحويطي، سعد محمد علي الجحفاني، سعود حمود مسعود الطلاحين، سلطان فيصل مرشد الشعلان، سماهر أنور حميد الجديبي، سهى عبدالهادي محمد بوخمسين، سهى عمر عبدالقادر باشنفر، شهد عبدالله عيضه الثبيتي، صالح علي فيصل الفوزان، صالح مبخوت علي الكربي، ضحيه فهد عواد الحازمي، طلال عبدالعزيز فالح الحربي، عائشة علي قاسم العمري، عادل إبراهيم إبراهيم خبراني، عبدالرحمن عبدالعزيز سعد الحسيني، عبدالعزيز فهد صالح الجربوع، عبدالله علي عبدالله عسيري، عبير عطالله مهنا العنزي، علي حسين جابر خبراني، علي حسين غرم الله الغامدي، علي عبدالملك حسن الخنيزي، علي محمد حسين جعفري، علي محمد صالح القرني، علي محمد علي الجربوع، عماش علي ملهوي عبسي، عمر متعب نايف المطيري وعيسى يحي عيسى عسيري وفارس محمد سعد الدوسري وفندي معيض غازي العنزي وفهد سعد حسين الشهراني، فهد فرحان محمد الغامدي،فوزية ناصر رجاء الحارثي، فيصل غازي مسند العنزي، ماجد علي سلمان الفيفي، محمد الحميدي عبيد الحربي، محمد خليف عياد الفهيقي، محمد سعد محمد الشهراني، محمد عبدالله عبدالعزيز الخنفور، محمد عبدالله علي عسيري، محمد عويض عمر الحارثي، محمد ملاهد لافي الفهيقي، محمد يحي أحمد عسيري، مشاري عبدالله ناصر العتيبي، مشاعل حامد سند العصيمي،مشاعل منصور مطلق أبو اثنين، مشعل حمد شري الدوسري، معيض حسين شتوي القحطاني،مناجي حمد مناجي شاجري،منال بداح سالم القحطاني، منى حسين حسن محمد، منى محمد عوده الحبيشي، مها عبدالرحمن إبراهيم الشويعر، مها عبدالله سليمان حسن، مها عوض سبيل العنزي، موضي عبدالله راشد الرشيد، نادية محمد عبدالله القحطاني، ناصر عبدالله علي المرعي، هدى عون عايض الحربي، وجدان حسين أحمد المهدي، إبراهيم فواز بن إبراهيم الفواز، يسرى بنت سعيد محمد العمري،غدير علي حسن الخيبري، ندى فارس عبدالرزاق الحسن، رزق مريشد مرزوق الرشيدي، ناصر نياف غزاي الحربي،عبدالرحمن محمد عبدالله أبا عود، فاطمة سعيد عبداالله باقار، محمد معيض عائض الزهراني، يحي منسي محمد الراشدي