 شرطة الرياض تطيح بسارقي الاستراحات والمحال التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تطيح بسارقي الاستراحات والمحال التجارية

شرطة الرياض تطيح بسارقي الاستراحات والمحال التجارية
المناطق_الرياض

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بمواطنين تورطا في قضايا سرقة عدد من الاستراحات والمحال التجارية بالعاصمة.
صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا سرقة الاستراحات والمحال التجارية و الاستيلاء على ما بداخلها من ممتلكات .
علية فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بتحليل البلاغات المسجلة لدى مراكز الشرط ودراسة الأسلوب الإجرامي، ووضع الخطط الأمنية المناسبة وزرع المصادر السرية في أوساط المشبوهين، ووفقاً لما تم اتخاذه فقد أشارة الدلائل إلى تورط (مواطنين / في العقد الثالث من العمر) بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات جنوب و غرب العاصمة، وأسفرت الجهود الميدانية ـ بفضل من الله تعالى ـ عن ضبطهما في كمين محكم، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بارتكاب (8) حوادث سرقة وجاءت أقوالهما مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمة الرياض موزعين الأدوار متقاسمين المسروقات فيما بينهما، وتجاوزت قيمة مسروقاتهم الخمسون ألف ريال .
جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهما للعدالة لينالا جزائهما الرادع .

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