عمل جدة يضبط ٥٨مخالفه و٢٨ عامل مخالف بسوق شهير

نفذ مكتب عمل جدة بمشاركة شرطه جدة وامانه جدة حملة تفتيشية لاحد اكبر المراكز التجارية المتخصصه في بيع فساتين الاعراس والملابس النسائية المغلقه والملزمة بتانيث محلات المستلزمات النسائية وتم زيارة عدد ١٠٠ محل تجاري داخل المركز وتم ضبط عدد ٥٨ محل مخالف لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية وضبط عدد ٢٨ عامل مخالف للماده ٣٩ يعملون لحسابهم الخاص تم وتسليمهم لجهات الاختصاص تمهيدا لاستكمال اجراءات اصدار العقوبه المقرره عليهم . وقامت لجنة الاسواق باغلاق عدد من المحلات المخالفة داخل المركز