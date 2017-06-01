 منصات التواصل الاجتماعي تحرز تقدما في مواجهة خطاب الكراهية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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منصات التواصل الاجتماعي تحرز تقدما في مواجهة خطاب الكراهية

منصات التواصل الاجتماعي تحرز تقدما في مواجهة خطاب الكراهية
المناطق_الرياض

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن أربع منصات تواصل اجتماعي كبرى، كانت سجلت في مدونة سلوك تابعة للاتحاد الأوروبي العام الماضي لمواجهة خطاب الكراهية، قد نجحت في تحقيق “تقدم كبير” في الوفاء بالتزاماتها.
ونشرت المفوضية التقييم في الذكرى الأولى لاتفاق كل من “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” و”مايكروسوفت” على مدونة سلوك تهدف إلى القضاء على خطاب الكراهية، بما في ذلك التعامل مع الإخطارات المتعلقة بأي نشاط
عدواني عبر الإنترنت في غضون 24 ساعة. وقالت فيرا جوروفا، المفوضة الأوروبية لشؤون المستهلكين :”إن هذا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وتُظهر أن نهج التنظيم الذاتي يمكن أن يكون فاعلا، إذا ما قامت كل الأطراف بأداء دورها”.
وأظهر التقرير، وهو التقييم نصف السنوي الثاني منذ تبني المدونة، أن الشركات تعاملت مع الشكاوى من خطاب الكراهية بإزالة 59% من المحتويات، وذلك مقابل 28% في الأشهر الستة السابقة. وارتفعت نسبة البلاغات التي تمت مراجعتها في غضون 24 ساعة إلى 51% مقابل النسبة السابقة عند 40% . وأشارت المفوضية إلى أنها تتوقع من شركات التكنولوجيا أن تكون أكثر شفافية بشأن معايير تحليل المحتوى التي تم الإبلاغ عنه وتقديم تقرير بشأنه

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