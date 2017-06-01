 26 ألف يمني يستفيدون من مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لمواجهة سوء التغذية في الضالع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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26 ألف يمني يستفيدون من مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لمواجهة سوء التغذية في الضالع

26 ألف يمني يستفيدون من مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لمواجهة سوء التغذية في الضالع
المناطق_الرياض

استمرارًا لمشروع علاج سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات الذي يموله ويتابعه مركز الملك للإغاثة والأعمال الإنسانية في 8 محافظات يمنية هي البيضاء وصعدة ولحج وحجة وشبوه والحديدة والضالع وتعز فقد دشن المركز مؤخرًا تنفيذ مشروعه في محافظة الضالع.
ويستهدف المشروع 26903 مصابين عبر عيادات ميدانية متنقلة لمواجهة سوء التغذية حيث شهد المشروع إقبالاً كبيرًا عقب تدشينه وجرى ذلك بالتنسيق مع مكتب الصحة التابع لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومن خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بحضرموت.
ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمن الشقيق في جميع المجالات ومنها المساعدات الإغاثية والإنسانية

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