إحباط تهريب 128 ألف حبة كبتاجون بجمرك حالة عمار

تمكّن جمرك حالة عمار من إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” المحظورة بلغت (128.312) حبة مُخبأة داخل مركبة خاصة والأخرى كانت في حافلة قدِمتا للمملكة عبر الجمرك.

وأوضح مدير عام الجمرك خالد الرميح أن إحباط تلك الكميات تم من خلال محاولتين، وذلك أثناء أداء المراقب الجمركي مهام عمله حيث قدمت حافلة تحمل عددا من الركاب لأداء مناسك العمرة وعند القيام بالإجراءات الجمركية للأمتعة عُثر على كمية بلغت (77.075) حبة من حبوب “الكبتاجون” المحظورة كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل مُعلبات مواد غذائية في محاولة لاستغلال التسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن ولكن يقظة رجال الجمارك كانت لهم بالمرصاد.

وأفاد الرميح أن المحاولة الثانية كانت لإحدى المركبات القادمة للمملكة التي عُثر بداخلها على كمية من حبوب “الكبتاجون” المحظورة بلغت (51.237) حبة، كانت مُخبأة داخل مخابئ سرية بتجويف “طبلون” المركبة معدّة لغرض التهريب