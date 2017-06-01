 خالد الفيصل يناقش الخطط والبرامج الثقافية المستقبلية مع وزير الثقافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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خالد الفيصل يناقش الخطط والبرامج الثقافية المستقبلية مع وزير الثقافة

خالد الفيصل يناقش الخطط والبرامج الثقافية المستقبلية مع وزير الثقافة
المناطق_مكة
التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مكتبة بجدة مؤخراً ، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد.
واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء الخطط والبرامج الثقافية المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها في المنطقة والمحافظات التابعة لها.
من جهة أخرى التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ، والذي قدم لسموه التهنئة بالثقة الملكية بتعيينه نائب لأمير مكة كذلك بمناسبة حلول شهر رمضان سائلا الله لسموه العون والتوفيق.

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