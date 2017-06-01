خالد الفيصل يناقش الخطط والبرامج الثقافية المستقبلية مع وزير الثقافة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مكتبة بجدة مؤخراً ، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء الخطط والبرامج الثقافية المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها في المنطقة والمحافظات التابعة لها.

من جهة أخرى التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ، والذي قدم لسموه التهنئة بالثقة الملكية بتعيينه نائب لأمير مكة كذلك بمناسبة حلول شهر رمضان سائلا الله لسموه العون والتوفيق.