 صحة حفرالباطن تدشن عيادات الإقلاع عن التدخين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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صحة حفرالباطن تدشن عيادات الإقلاع عن التدخين

صحة حفرالباطن تدشن عيادات الإقلاع عن التدخين
المناطق_حفر الباطن
دشنت صحة حفرالباطن أربع عيادات للاقلاع عن التدخين
وذلك في مركز صحي الخالدية والفيصلية وجنوب أبوموسى
 بالإضافة إلى مركز صحي السعيره  جاء ذلك خلال تدشين المعرض
 الخاص باليوم العالمي للاقلاع عن التدخين 31 مايو تحت شعار
 التبغ خطر يهدد التنمية ، حيث أشتمل المعرض على الوسائل
المساعدة على الإقلاع والخطوات التي يجب أتخاذها .
عيادات الإقلاع
 تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التوعوية والاستشارات الطبية
والخدمات العلاجية التي تقدم مجاناً للمدخنين من الجنسين لمساعدتهم على
 الإقلاع عن التدخين .
صحة حفرالباطن وفرت كامل الاحتياجات داخل عيادات الإقلاع لمساعدة
 المدخنين على الإقلاع وذلك لمايسببه من أمراض فتاكة وخسائر بشرية
 وإقتصادية وتأثيره على البيئة

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