 تفحم مطلوبين أمنياً في انفجار سيارة بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الاستئناف” تلغي صكًّا مساحته مليون م2 بطريق «مكة- جدة» تفحم مطلوبين أمنياً في انفجار سيارة بالقطيف صحة حفرالباطن تدشن عيادات الإقلاع عن التدخين بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو (2128) مواطناً ومواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهم على الوظائف الصحية 26 ألف يمني يستفيدون من مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لمواجهة سوء التغذية في الضالع خالد الفيصل يناقش الخطط والبرامج الثقافية المستقبلية مع وزير الثقافة إحباط تهريب 128 ألف حبة كبتاجون بجمرك حالة عمار احتراق سيارة بالقطيف عصر اليوم عمل جدة يضبط ٥٨مخالفه و٢٨ عامل مخالف بسوق شهير منصات التواصل الاجتماعي تحرز تقدما في مواجهة خطاب الكراهية شرطة الرياض تطيح بسارقي الاستراحات والمحال التجارية بالاسماء اعتماد حركة تكليف القائدات المستجدات ونقل قائدات ووكيلات مدارس جدة

تفحم مطلوبين أمنياً في انفجار سيارة بالقطيف

تفحم مطلوبين أمنياً في انفجار سيارة بالقطيف
المناطق_القطيف

هزّ انفجار حي مياس التابع لمدينة القطيف مساء اليوم الخميس، وتفحم جثتين  في الموقع، وهرع الدفاع المدني للموقع، فيما أفاد شهود بمشاهدة الدخان يرتفع من سيارة انفجرت.

والحادث الذي وقع قبل قليل لا تزال أسبابه مجهولة، ووقع قرب تقاطع السفينة بالقطيف، وشوهدت أعمدة الدخان تصعد من الموقع، وستوافيكم المناطق بالبيان الرسمي بعد قليل

وكشفت مصادر  أن الجثتين المتفحمة في تفجير السيارة الذي وقع في القطيف تعود للإرهابيين المطلوبان محمد صويمل وفاضل حمادة  من الذين خطفو الشهيد هاشم الزهراني ومطلوبين في قضايا أمنية في العوامية ، موضحةً أن السيارة المستخدمة من نوع سكويا تايوتا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>