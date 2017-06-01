تفحم مطلوبين أمنياً في انفجار سيارة بالقطيف

هزّ انفجار حي مياس التابع لمدينة القطيف مساء اليوم الخميس، وتفحم جثتين في الموقع، وهرع الدفاع المدني للموقع، فيما أفاد شهود بمشاهدة الدخان يرتفع من سيارة انفجرت.

والحادث الذي وقع قبل قليل لا تزال أسبابه مجهولة، ووقع قرب تقاطع السفينة بالقطيف، وشوهدت أعمدة الدخان تصعد من الموقع، وستوافيكم المناطق بالبيان الرسمي بعد قليل

وكشفت مصادر أن الجثتين المتفحمة في تفجير السيارة الذي وقع في القطيف تعود للإرهابيين المطلوبان محمد صويمل وفاضل حمادة من الذين خطفو الشهيد هاشم الزهراني ومطلوبين في قضايا أمنية في العوامية ، موضحةً أن السيارة المستخدمة من نوع سكويا تايوتا.