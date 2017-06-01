 أمير عسير يطلق حملة ” تفريج كربة ” لإطلاق سراح 254 من نزلاء الحقوق الخاصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير عسير يطلق حملة ” تفريج كربة ” لإطلاق سراح 254 من نزلاء الحقوق الخاصة

أمير عسير يطلق حملة ” تفريج كربة ” لإطلاق سراح 254 من نزلاء الحقوق الخاصة
المناطق- عسير

أطلق  صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس حملة ” تفريج كربة ” لنزلاء الحقوق الخاصة وتستهدف إطلاق سراح 254 سجينا ، بمتابعة واهتمام من نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز .

وقال الأمير فيصل بن خالد ، إن الحملة التي يشارك فيها عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة تأتي تكريسا لأعمال الخير في شهر رمضان الكريم ، وتفعيلا للتكافل الاجتماعي لإنقاذ السجناء المعسرين ولم شمل الأسر والحد من شتاتها .

ودعا الأمير فيصل بن خالد رجال الأعمال والشركات الكبرى إلى استشعار المسؤولية، والقيام بواجبها الوطني في تبني ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية ، مشددا على أن حملة “تفريج كربة ” تتطلب تعاون وتكاتف القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافها.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص حساب بالبنك الأهلي للتبرع والمشاركة في الحملة آيبان

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