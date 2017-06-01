 السبهان: الحمد لله أسقط إرهابيين في شر أعمالهم وردّ كيدهم في نحورهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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السبهان: الحمد لله أسقط إرهابيين في شر أعمالهم وردّ كيدهم في نحورهم

السبهان: الحمد لله أسقط إرهابيين في شر أعمالهم وردّ كيدهم في نحورهم
المناطق- الرياض

غرد ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، معلقاً على حادث مصرع إرهابيين مطلوبين أمنياً في حادث انفجار سيارة مفخخة في محافظة القطيف مساء اليوم الخميس.

وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم: “الحمد والشكر لله ردّ كيدهم في نحورهم وسقط إرهابيين في شر أعمالهم وأنقذ أرواحا كانت ستسقط بذخائرهم، ربي أحفظ ديننا وقيادتنا ووطننا ورجال أمننا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “الوطن دين، عز، شرف، عرض، كرامة، حياة من يخونه فاقد لكل هذه الصفات سواء بالعمل أو بالكتابة أو بالحديث، ورأس هذا الوطن قيادتنا التي تطبق الشريعة”.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ولد الوطن

    حسبي الله ونعم الوكيل انتهكوا حرمة الشهر روعوا الامنين قتلوا الابرياء.. اللهم من اراد بالوطن سوءا فعليك به .

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