الهلال ينهي عددًا من القضايا الاحترافية بقيمة “77 مليون ريال”

أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم الخميس عن إنهاء مجلس الإدارة -حتّى الآن- 33 قضية محلية ودولية تتعلق جميعها بشؤون الاحتراف، وذلك بقيمة “77.018.686” ريال.

وأوضح عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة القانونية ثامر الجاسر، ومدير الاحتراف تركي المسند، إلى أنّ “25” قضية من القضايا التي أنهاها النادي تعتبر قضايا دولية بلغت قيمتها “63.675.186” ريال، فيما أغلق النادي ثمانية قضايا محلية بقيمة “13.343.500”ريال.

وأشار المسند، إلى أنّ القضايا التي أنهاها النادي جميعها في مراحلها الأولى من مسارها القانوني، وقال: “يحرص مجلس الإدارة على إغلاق كافة القضايا في مراحلها الأولية، لمعرفته بأهمية إنهائها مبكرًا، تفاديًا لتدخل لجنة الانضباط، وامتدادًا لسعيه الكبير بعدم تحميل النادي مصاريف إضافية ناتجة عن فوائد يفرضها الاتحاد الدولي بنسبة “5%”، التي يسببها تأخير التسوية”.

وأضاف المسند، “يتابع مجلس الإدارة باستمرار؛ وبإشراف مباشر من صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس الإدارة مع إدارة الاحتراف بالنادي، والإدارة القانونية بالنادي كافة الملفات، وبدورنا نقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك أطراف النزاع”.

من جهته، أوضح عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالنادي ثامر الطاسان، إلى أنّ صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس الإدارة تكفّل بـ “32%” من مبالغ القضايا، فيما تم سداد ما نسبته “30‎%” من خلال مداخيل النادي ودعم أعضاء الشرف، بينما أنهت خزينة النادي “38%”‏ من مبالغ القضايا من خلال القرض البنكي الذي طلبه مجلس الإدارة في وقت سابق.

وقالت الإدارة الهلالية إنّه تبقى على النادي قضية واحدة دولية، ذات نزاع تعاقدي مع ثلاثة أطراف، كسبها الهلال جزئيًا بالقرار الأولي، ويسعى للاستئناف لنقض القرار بشكل كامل، وقضية أخرى على مستوى الاتحاد السعودي في طريقها للتسوية النهائية خلال الفترة القريبة المقبلة.