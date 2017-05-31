 الصلاة على المهندس العتيبي المقتول غدراً في حادثة مدارس المملكة.. غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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الصلاة على المهندس العتيبي المقتول غدراً في حادثة مدارس المملكة.. غداً

الصلاة على المهندس العتيبي المقتول غدراً في حادثة مدارس المملكة.. غداً
المناطق- الرياض
يؤدي المصلون بعد صلاة الجمعة غداً بجامع الراجحي في الرياض، الصلاة على المهندس عبدالعزيز بن فيحان بن سمير العتيبي مدير عمليات التشغيل بشركة جميز الذي قتله زميله المعلم المفصول (عراقي الجنسية) غدراً بسلاح رشاش أمس الأول في مقر عمله بمدارس المملكة في حي الربيع شمال العاصمة الرياض.
من جانبه أكد شقيق الفقيد فهد بن فيحان العتيبي أن شقيقه – رحمه الله – يبلغ من العمر 38 عاما وهو متزوج وله من الأطفال أربع بنات، وهو خريج جامعة الملك سعود تخصص هندسية كهربائية بتفوق، كما أنه ابتعث إلى أمريكا وحصل على درجة الماجستير في الإدارة ثم ابتعث إلى أستراليا وحصل على الماجستير في الهندسة الكهربائية، وكان يرغب في مواصلة دراسته للدكتوراة، “لكن والدي – رحمه الله – طلب منه عدم الدراسة بعد أن حصل على درجتي ماجستير وأجاد اللغة الإنحليزية بحرفية عالية، وأنه آن الآوان لأن يستقر ويكون بالقرب من الوالدين، وتم توظيفه بشركة (جميز) التي تساهم في تطوير التعليم بمدارس المملكة مقر عمله بحي الربيع شمال العاصمة الرياض.

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