عمارة سكنية في الاسكندرية تتكئ على أخرى

مالت عمارة سكنية مكونة من 13 طابقاً على عمارة مقابلة لها في أحد شوارع الاسكندرية في شمال مصر الخميس، فأصدرت الشرطة الأمر بإخلائها وإخلاء المباني المجاورة.

ولم تشر المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات.

وبادرت إدارة حي الازاريطة في وسط الاسكندرية إلى قطع امدادات الغاز والكهرباء إلى المبنى الذي بدا متكئا على مبنى مقابل له. وأفادت الشرطة أنه تم الاتصال بالجيش ليقوم بإزالة العقار. شهدت مصر عدة حوادث انهيار في السنوات الأخيرة بسبب الاستهانة باللوائح المنظمة للبناء واقامة أدوار إضافية غالبا بدون تصريح.