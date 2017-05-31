 عمارة سكنية في الاسكندرية تتكئ على أخرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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عمارة سكنية في الاسكندرية تتكئ على أخرى

عمارة سكنية في الاسكندرية تتكئ على أخرى
المناطق- الإسكندرية

مالت عمارة سكنية مكونة من 13 طابقاً على عمارة مقابلة لها في أحد شوارع الاسكندرية في شمال مصر الخميس، فأصدرت الشرطة الأمر بإخلائها وإخلاء المباني المجاورة.
ولم تشر المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات.
وبادرت إدارة حي الازاريطة في وسط الاسكندرية إلى قطع امدادات الغاز والكهرباء إلى المبنى الذي بدا متكئا على مبنى مقابل له. وأفادت الشرطة أنه تم الاتصال بالجيش ليقوم بإزالة العقار. شهدت مصر عدة حوادث انهيار في السنوات الأخيرة بسبب الاستهانة باللوائح المنظمة للبناء واقامة أدوار إضافية غالبا بدون تصريح.

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