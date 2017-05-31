 توقعات بتجاوز الطاقة الاستيعابية للطلبة السعوديين بالجامعات الحكومية حاجز الـ 200 ألف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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توقعات بتجاوز الطاقة الاستيعابية للطلبة السعوديين بالجامعات الحكومية حاجز الـ 200 ألف

توقعات بتجاوز الطاقة الاستيعابية للطلبة السعوديين بالجامعات الحكومية حاجز الـ 200 ألف
المناطق- واس

أعلنت وزارة التعليم في تقرير أعدته مؤخراً عن توقعها استيعاب 93 % من خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات الحكومية .
وكشف التقرير أن إجمالي الطلاب والطالبات المتوقع قبولهم في مرحلة البكالوريوس للعام الدراسي القادم سيتجاوز سقف 197 ألف طالب وطالبة، وفي الدبلوم المتوسط 21,885 طالب وطالبة ، مما يعني أن الجامعات الحكومية ستبلغ طاقتها الاستيعابية من خريجي الثانوية للعام الدراسي 1438 / 1439هـ , 219,280 طالب وطالبة .
وجاء في التقرير أن نسبة توزيع خريجي الثانوية السعوديين لهذا العام حسب المقاعد المتوفرة في مؤسسات التعليم بعد الثانوي 55% لمرحلة البكالوريوس ، 19% للكليات التقنية ، و11% للكليات التقنية العالمية ، و6% لكليات المجتمع ، و2% لمعاهد الشركات الاستراتيجية، بينما يتوجه البقية ونسبتهم 7% إلى جهات أخرى تشمل التعليم الأهلي وكليات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومعهد الإدارة العامة وبرنامج الابتعاث أو إلى سوق العمل مباشرة، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي السعوديين المتوقع تخرجهم من الثانوية لهذا العام 360,007 طلاب وطالبات ، منهم 183,114 طالب ، و176,963 طالبة .
وفي ذات السياق تقدم وزارة التعليم عبر بوابتها الإلكترونية للطلاب والطالبات روابط القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 1439/1438هـ، ومواعيد التقديم الإلكتروني على الجامعات الحكومية عبر رابطها الإلكتروني : https://www.moe.gov.sa/ar/HighEducation/Pages/Statistics.aspx

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