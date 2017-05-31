بتوجيه من سمو ولي العهد .. وزارة الداخلية تستضيف عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، استضافت وزارة الداخلية بالتنسيق مع نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم على مائدة الإفطار في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي .

ورحب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بالضيوف ونقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وتمنياته لهم بالتوفيق ودعواته بأن يتقبل الله صيامهم وقيامهم في هذا الشهر الفضيل ، مؤكدا أن هذا اللقاء يتم في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود – أيده الله – بالتواصل مع فئات المجتمع كافة والعمل على تسهيل وتطوير كل ما يحقق مصالحهم ، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحرصه على تذليل العقبات التي قد تعترض ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الخدمات الأمنية وتسهيل قيامهم بإنجاز إجراءاتها ، ومساندتهم في كل ما يتطلبه ذلك ، حيث تم في ضوء ذلك تخصيص مكاتب لإنجاز الإجراءات في المواقع الأمنية ، وتطوير إجراءات وتقنيات مختلفة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من تنفيذ الكثير من إجراءات الخدمات الأمنية ، مؤكدا أن العمل مستمر لتطوير التقنيات المساندة التي ستسهم بمشيئة الله في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من إنجاز الكثير من إجراءات الخدمات الأمنية بالاعتماد على أنفسهم.

ونوه اللواء منصور التركي بمبادرة نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود الذي أطلق البرنامج الاجتماعي “في ضيافتهم ” بالتنسيق والتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين ، الذي يهدف إلى تمكين الأطفال المعوقين الالتقاء مع المسؤولين على وجبة الإفطار و السحور في شهر رمضان المبارك بهدف دعمهم نفسياً وإدخال السعادة والبهجة في نفوسهم ، مقدما شكره للقائمين على البرنامج متمنياً لهم التوفيق .

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار ، وتبودلت الهدايا ثم التقطت الصور التذكارية .