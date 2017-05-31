الرئيس الأمريكي يوقع قرار تعليق نقل السفارة للقدس

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قراراً يؤجل بموجبه نقل السفارة الأمريكية في الاراضي المحتلة إلى القدس من موقعها الحالي في تل أبيب .

وذكر البيت الأبيض في بيان له اليوم أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقع على قرار مدته ستة أشهر يعلق العمل بالقانون الصادر عام 1995 ويلزم بنقل السفارة إلى القدس.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه أن الرئيس ترامب “اتخذ قراره بهدف تعظيم فرص نجاح المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.