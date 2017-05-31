مدير “تعليم الجوف” يعتمد المكلفات في مدارس الفصول الصيفية

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم أسماء المكلفات بالعمل في الفصل الدراسي الصيفي

لعدد من مدارس نظام المقررات ومدارس النظام الفصلي بالمنطقة للعام الدراسي1437/1438هـ.

وأوضحت رئيسة قسم نظام المقررات بإدارة الإشراف التربوي الأستاذة أمل بنت عناد الشافي أته بعد حصر رغبات الطالبات

في تسجيل المواد الدراسية وحصر رغبات التربويات للعمل في الفصل الصيفي، تقرر افتتاح الفصول في مدرسة الثامنة الثانوية بسكاكا و مدرسة الثالثة الثانوية بدومة الجندل.

واضافت الشافي أن نظام التسجيل للفصل الصيفي بالمدارس المحددة لمدة ثلاثة أيام يبدأ في 8 الى 10 /

10 / 1438هـ وبداية الدراسة الأربعاء 11 / 10 / 1438هـ والاختبارات النهائية تبدأ

في الثلاثاء 30 / 11 / 1438هـ ولمدة 3 أيام.

والمكلفات هن :-

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1

د.جميلة بنت

كساب الشايع

المساعدة

للشؤون التعليمية

2

نجوى بنت

عبدالله الخوصان

مديرة ادارة

الإشراف التربوي

3

أمل بنت عبد

الهادي الذويب

مدير إدارة

الاختبارات والقبول

4

سهام بنت دحام

الحمدان

مديرة إدارة

التخطيط والتطوير

5

أمل بنت عناد

الشافي

مشرفة نظام

المقررات

6

أميرة بنت

محمد الثنيان

مشرفة النظام

الفصلي

7

وفاء بنت تركي

الفالح

مشرفة

تربوية–النقل المدرسي

8

دلال بنت غالب

الدغمي

مشرفة تربوية–

تقنية المعلومات” نظام نور”

2-

إدارة الاختبارات والقبول :

م

الاسم

مجاله في

العمل

ملاحظة

1

خديجة بنت

عقيل السويلم

مشرفة

اختبارات

3-قطاع سكاكا :

أ – المشرفات التربويات:

م

الاسم

مجاله في

العمل

1

طفلة سعدون

البحيران

مشرفة

الرياضيات

2

هند مهلي

المصلوخي

مشرفة

الاجتماعيات

3

علياء عبدالله

الخوصان

مشرف العلوم

4

مشاعل موسى

النصيري

مشرفة الحاسب

الآلي

5

وفاء سيمور

الرويلي

مشرفة اللغة

الانجليزية

6

دلال عبد

العزيز الدندني

مشرف العلوم

المسلكيه

7

نوال جمعان

الرويلي

مشرفة اللغة

العربية

8

نجاح هزاع

الرويلي

مشرفة التربية

الإسلامية

ب- مدرسة الثامنة الثانوية:

م

الاسم

المدرسة

مجاله في

العمل

1

غادة صالح العلي

الثانوية الثامنة

قائدة المدرسة

2

نجاح حمدان البنيه

الثانوية الثامنة

وكيلةتسجيل

3

منوه عشبان الرويلي

الثانوية الثانية بقارا

وكيلة المدرسة

4

فخرية تركي المفرج

الثانوية الثالثة

مرشدة طلابية

5

مشخص عناد الهباد

م13سكاكا

معلمة أحياء

6

منيره غانم ناوي الرويلي

ث7سكاكا

معلمة أحياء

7

غاده حمدان المناع

ث2قارا

معلمة فيزياء

8

أمل جديد فالح الشراري

ث1 سكاكا

معلمة فيزياء

9

اشواق علي الخمسان

ث3سكاكا

معلمة كيمياء

10

منال عويد الرويلي

ث10سكاكا

معلمة كيمياء

11

خلود حمود الجنيدي

ث2سكاكا

معلمة لغة إنجليزية

12

شذا محمد الهذيل

ث3سكاكا

معلمة لغة إنجليزية

13

أشواق محمد المضيان

ث2 طبرجل

معلمة لغة إنجليزية

14

أسماء سالم المفرح

ث2 طبرجل

معلمة لغة إنجليزية

15

حنان محمدالفلاح

ث3 سكاكا

معلمة رياضيات

16

سعاد عطا التيماني

ث1 اللقائط

معلمة رياضيات

17

لطيفة سلامة الدغيشم

ث5 سكاكا

معلمة رياضيات

18

منيره خالدالمويشير

ث8سكاكا

معلمة علوم إدارية

19

منيفه فياض الرويلي

ث9سكاكا

معلمة علوم إدارية

20

مريم سالم النصيري

ث2سكاكا

معلمة دين

21

انتصار مريف الخالدي

ث اللقائط

معلمة دين

22

نوال حسن الحيزان

ث8سكاكا

معلمة دين

23

هدى دخيل البيالي

ث1 سكاكا

معلمة اجتماعيات

24

مريم محمد الرويلي

ث8سكاكا

معلمة عربي

25

أروى حميان خليفه

ث8سكاكا

معلمة حاسب

26

جميلة غالب الرويلي

م2سكاكا

أمينة مصادر

27

أمل محمد المقبل

ث2 قارا

محضرة مختبر

28

فهده ضاحي الحازمي

م1 باللقائط

مستخدمة

29

مدالله عايش الحازمي

م1 باللقائط

حارس

4-قطاع

دومة الجندل :

أ-المشرفات

التربويات:

م

الاسم

مجاله في

العمل

1

هيفاء مقبول الريس

مشرفة التربية اسلامية

2

مريم محمد المشعل

مشرفة الرياضيات

3

باسمه عبد المحسن الريس

مشرفة اللغة الانجليزية

ب-الثانوية الثالثة:

م

الاسم

المدرسة

مجاله في العمل

ملاحظة

1

فخرية عواد الفهاد

ث1دومة الجندل

قائدةالمدرسة

2

منيره عقيل العرجان

ث3دومة الجندل

وكيلة تسجيل

3

إيمان خليف المهاوش

ث1 دومة الجندل

وكيلة المدرسة

4

حوريه حمدان العفر

التوجيه والإرشاد

مرشده طلابي

5

زهريه عبد الكريم المفرج

ث3 دومة الجندل

معلمة تربية اسلامية

6

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معلمة فيزياء

ترشح قائدة المدرسة

7

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ـــــ

معلمة كيمياء

ترشح قائدة المدرسة

8

نوير محمد الحموان

ث3دومة الجندل

معلمة لغة إنجليزية

9

إيناس حمود الصليع

ث5 بطبرجل

معلمة رياضيات

10

ليلى فهيد الريس

ثانوية الأضارع

معلمةحاسب آلي

11

ناديه حمدان العفر

ث3دومة الجندل

معلمة أحياء

12

إيمان ضيف الله العفر

ث3 دومة الجندل

معلمة أحياء

13

فريجه إبراهيم التميمي

ث3 دومة الجندل

مساعد إداري

14

نوال فهاد الزارع

ث3 دومة الجندل

محضرة مختبر

15

هنيه طرقي الشراري

ث3 دومة الجندل

مستخدمة

16

سعود لافي الشراري

ث3 دومة الجندل

حارس