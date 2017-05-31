صالح كامل يكشف تحول مقهى لقائه بالوزير يماني إلى فندق خاص

كشف مقربون من وزير الثقافة والإعلام الراحل، محمد عبده يماني، والذي توفى في عام 2010، عن جوانب هامة في شخصيته، فضلاً عن ذكريات جمعتهم في مرحلة الشباب، ومن أبرز المقربين منه هو رجل الأعمال وصهره، صالح كامل.

يؤكد “كامل”، في لقاء على قناة “mbc”، أن علاقتهما بدأت في مرحلة مبكرة، وذلك حين كانا يذاكران دروسهما في المسجد الحرام، وذلك لعدم وجود كهرباء في المنازل، ثم انتقلا بعد ذلك إلى الرياض لدراسة المرحلة الجامعية.

وأوضح أن بعد انتقالهما للدراسة في جامعة الرياض، كانا يجتمعان في مقهى يعتبر هو الوحيد على طريق خريص، وفي بعض الأحيان كانا ينامان فيه، وتحول إلى فندق خاص، مشيرًا إلى أن محمد عبده يماني كان له دور في إقناع الطلبة عندما صدرت قرارات بتخفيض مكافآتهم.

وعن هذا الدور، أضاف “كامل”: التقى الوزير الراحل وزير المالية آنذاك الأمير طلال بن عبدالعزيز وكان معه بعض الطلاب وفهموا منه منطلقات تخفيض المكافآت، واقتنعوا بذلك، لافتًا إلى أن محمد عبده تبنى بعد ذلك الدفاع عن القرار الحكومي.