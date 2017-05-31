 صالح كامل يكشف تحول مقهى لقائه بالوزير يماني إلى فندق خاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صالح كامل يكشف تحول مقهى لقائه بالوزير يماني إلى فندق خاص مدير “تعليم الجوف” يعتمد المكلفات في مدارس الفصول الصيفية الرئيس الأمريكي يوقع قرار تعليق نقل السفارة للقدس بتوجيه من سمو ولي العهد .. وزارة الداخلية تستضيف عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة “متعب بن عبدالله” يسدد ديون أكثر من 200 عسكري موقوف توقعات بتجاوز الطاقة الاستيعابية للطلبة السعوديين بالجامعات الحكومية حاجز الـ 200 ألف سفارة المملكة في الفلبين تدعو المواطنين لتجنب الخروج إلى الأماكن العامة وتوخي الحيطة والحذر عمارة سكنية في الاسكندرية تتكئ على أخرى الصلاة على المهندس العتيبي المقتول غدراً في حادثة مدارس المملكة.. غداً دوي انفجارات وإطلاق نار بمنتجع في مانيلا… و”داعش” يتبنى الهلال ينهي عددًا من القضايا الاحترافية بقيمة “77 مليون ريال” السبهان: الحمد لله أسقط إرهابيين في شر أعمالهم وردّ كيدهم في نحورهم

صالح كامل يكشف تحول مقهى لقائه بالوزير يماني إلى فندق خاص

صالح كامل يكشف تحول مقهى لقائه بالوزير يماني إلى فندق خاص
المناطق- الرياض

كشف مقربون من وزير الثقافة والإعلام الراحل، محمد عبده يماني، والذي توفى في عام 2010، عن جوانب هامة في شخصيته، فضلاً عن ذكريات جمعتهم في مرحلة الشباب، ومن أبرز المقربين منه هو رجل الأعمال وصهره، صالح كامل.

يؤكد “كامل”، في لقاء على قناة “mbc”، أن علاقتهما بدأت في مرحلة مبكرة، وذلك حين كانا يذاكران دروسهما في المسجد الحرام، وذلك لعدم وجود كهرباء في المنازل، ثم انتقلا بعد ذلك إلى الرياض لدراسة المرحلة الجامعية.

وأوضح أن بعد انتقالهما للدراسة في جامعة الرياض، كانا يجتمعان في مقهى يعتبر هو الوحيد على طريق خريص، وفي بعض الأحيان كانا ينامان فيه، وتحول إلى فندق خاص، مشيرًا إلى أن محمد عبده يماني كان له دور في إقناع الطلبة عندما صدرت قرارات بتخفيض مكافآتهم.

وعن هذا الدور، أضاف “كامل”: التقى الوزير الراحل وزير المالية آنذاك الأمير طلال بن عبدالعزيز وكان معه بعض الطلاب وفهموا منه منطلقات تخفيض المكافآت، واقتنعوا بذلك، لافتًا إلى أن محمد عبده تبنى بعد ذلك الدفاع عن القرار الحكومي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>