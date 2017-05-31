 العفو الدولية: انتهاك إيران لحرمة المقبرة الجماعية في الأحواز يهدف لإتلاف أدلة جريمتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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العفو الدولية: انتهاك إيران لحرمة المقبرة الجماعية في الأحواز يهدف لإتلاف أدلة جريمتها

العفو الدولية: انتهاك إيران لحرمة المقبرة الجماعية في الأحواز يهدف لإتلاف أدلة جريمتها
المناطق-الرياض

قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة ” عدالت برای ایران ” (العدالة من أجل إيران) إن انتهاك حرمة موقع المقبرة الجماعية في جمهورية الأحواز العربية المحتلة والتي تضم رفات ما لا يقل عن 44 شخصًا أعدموا خارج نطاق القضاء من شأنه إتلاف أدلة مهمة للطب الشرعي والقضاء على فرص تحقيق العدالة للسجناء الذين تعرضوا للقتل الجماعي في أنحاء البلاد في عام 1988.

وتظهر الأدلة المصورة والمرئية، التي استعرضتها منظمة العفو الدولية، والتي حصلت عليها منظمة ” العدالة من أجل إيران ” غير الحكومية، جرافاتٍ تعمل في مشروع بناء في الجانب المحاذي تمامًا لموقع المقبرة الجماعية في الأحواز ، فضلاً عن أكوام القمامة، وبقايا أعمال البناء محيطة بالمقبرة. ورغم أن السلطات الإيرانية لم تصدر أي إعلانات رسمية بشأن الأحواز ، فقد علمت العائلات عبر عامل بناء أن غاية الخطة في نهاية المطاف هي إزالة الحاجز الخرساني الذي يحدد موقع المقبرة والبناء فوق أرض المنطقة.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة المكتب الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا:” يبدو أن السلطات الإيرانية، بمحاولتها تدمير المقبرة الجماعية في الأحواز ، إنما تقوم بجهد خبيث ومتعمّد بغية إتلاف الأدلة المهمة على جرائمها السابقة، وحرمان ذوي ضحايا القتل الجماعي من السجناء والذي وقع في 1988 من حقهم في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض. إن هذا اعتداء صادم على العدالة يجب وقفه على الفور”.

وتقع مقبرة الأحواز الجماعية على قطعة من الأرض الجدباء على مسافة 3 كلم إلى الشرق من مقبرة بهشت أباد. ويُعتقد أنها تضم جثث عشرات الأشخاص الذين كانوا من بين عدة ألوف من السجناء السياسيين الذين قتلوا خلال موجة من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في كافة أنحاء إيران في صيف عام 1988. واعتقل السجناء واختفوا قسرًا قبل أن يُقتلوا سرًّا. وبعدها ألقيت جثثهم في خنادق حُفرت حديثًـًا بين ليلة وضحاها.

وفي الأحواز ، صبّت السلطات الإسمنت على المقبرة الجماعية فورَ عملية الدفن، وذلك على ما يبدو بغية منع أفراد عائلات الضحايا من حفر الأرض واستعادة جثث أحبائهم.

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