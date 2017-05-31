أمانة الحدود الشمالية تُغلق أربع محال تجارية خلال شهر شعبان

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة 324 جولة على المنشآت التجارية خلال شهر شعبان , للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية .وبين المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالعزيز عبدي العنزي, أن الحملات أسفرت عن إغلاق أربعة محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تستوجب الإغلاق الفوري، مشيرًا إلى أن الجولات شملت 2503 محلاً ورصدت 117 مخالفة ، وبلغت الغرامات 150700 ريال فيما أنذر 91 محلاً ، وتم إتلاف 99.7 لتر من مستحضرات وسوائل ، كما تم إتلاف 494 كيلو جرام من اللحوم و الأسماكأما فيما يخص الرقابة النسائية فبلغ مجموع الجولات 2حيث تم المرور على 10 محال،فيما بلغ عدد العينات المسحوبة343 عيـنه وكانت إجمالي العينات المطابقة 329 والغير مطابقة 14 عيـنة .

وأكد العنزي أن الجولات مستمرة على المنشآت ذات العلاقة بهدف منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.