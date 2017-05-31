بلدية أبو عريش تداهم أكبر مصنع سوبيا مخالف تديرة عماله في حوش

تمكنت بلدية محافظة أبو عريش ممثلة بفرق صحة البيئة وبمساندة أمنية وبمتابعة رئيس البلدية محمد بن مسفر القحطاني وإشراف مباشر من مدير إدارة الخدمات الدكتور عبدالرحيم عطيه. من مداهمة أحد الأحواش الخاصة في إحدى قرى المحافظة والذي حولته عماله مخالفة إلى أكبر مصنع للسوبيا في المحافظة ويتم في الحوش تصنيع شراب السوبيا بطريقة عشوائية بمكان لا تتوفر به الاشتراطات الصحية، وغير مرخص مستعملين في ذلك أدوات غير صحية وغير نظيفة.ونتج عن المداهمة مصادرة واتلاف 750 لتر سوبيا في مراحل التجهيز و 2500 كيس سوبيا جاهز للتوزيع وعدد 13 ثلاجة وعدد 3 مظلات وعدد 13 كيس سكر.

وعلى صعيد اخر ضبطت الفرقة المسائية معمل لصنع شراب السوبيا لا تتوفر به الاشتراطات الصحية،مستعملين في ذلك أدوات غير صحية وغير نظيفة، وتم اتلاف 1182 لتر سوبيا.

حيث تم اتخاذ الاجراءات النظامية استعدادا لتطبيق اللوائح والجزاءات بحق المخالفين.

وأشاد أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع بجهود بلدية المحافظة ممثلة في قسم صحة البيئة وحرصهم على متابعة كل ما يتعلق ويمس صحة المواطن، ونوه الأمين الشايع من المواطنين عند ملاحظة اي مخالفات الابلاغ على الرقم 940.