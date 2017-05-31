 بلدية أبو عريش تداهم أكبر مصنع سوبيا مخالف تديرة عماله في حوش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بلدية أبو عريش تداهم أكبر مصنع سوبيا مخالف تديرة عماله في حوش أمانة الحدود الشمالية تُغلق أربع محال تجارية خلال شهر شعبان عفو بین‌الملل: مقامات ایران می‌خواهند روی گور زندانیان اعدامی ساختمان بسازند العفو الدولية: انتهاك إيران لحرمة المقبرة الجماعية في الأحواز يهدف لإتلاف أدلة جريمتها صالح كامل يكشف تحول مقهى لقائه بالوزير يماني إلى فندق خاص مدير “تعليم الجوف” يعتمد المكلفات في مدارس الفصول الصيفية الرئيس الأمريكي يوقع قرار تعليق نقل السفارة للقدس بتوجيه من سمو ولي العهد .. وزارة الداخلية تستضيف عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة “متعب بن عبدالله” يسدد ديون أكثر من 200 عسكري موقوف توقعات بتجاوز الطاقة الاستيعابية للطلبة السعوديين بالجامعات الحكومية حاجز الـ 200 ألف سفارة المملكة في الفلبين تدعو المواطنين لتجنب الخروج إلى الأماكن العامة وتوخي الحيطة والحذر عمارة سكنية في الاسكندرية تتكئ على أخرى

بلدية أبو عريش تداهم أكبر مصنع سوبيا مخالف تديرة عماله في حوش

بلدية أبو عريش تداهم أكبر مصنع سوبيا مخالف تديرة عماله في حوش
المناطق- أمل بهكلي
تمكنت بلدية محافظة أبو عريش ممثلة بفرق صحة البيئة وبمساندة أمنية وبمتابعة رئيس البلدية محمد بن مسفر القحطاني وإشراف مباشر من مدير إدارة الخدمات الدكتور عبدالرحيم عطيه. من مداهمة  أحد الأحواش الخاصة في إحدى قرى المحافظة والذي حولته عماله مخالفة إلى أكبر مصنع للسوبيا في المحافظة ويتم في الحوش تصنيع  شراب السوبيا بطريقة عشوائية بمكان لا تتوفر به الاشتراطات الصحية، وغير مرخص  مستعملين في ذلك أدوات غير صحية وغير نظيفة.
ونتج عن المداهمة مصادرة واتلاف 750 لتر سوبيا في مراحل التجهيز و 2500 كيس سوبيا جاهز للتوزيع وعدد  13 ثلاجة وعدد 3 مظلات وعدد 13 كيس سكر.

وعلى صعيد اخر ضبطت الفرقة المسائية معمل لصنع شراب السوبيا لا تتوفر به الاشتراطات الصحية،مستعملين في ذلك أدوات غير صحية وغير نظيفة، وتم اتلاف 1182 لتر سوبيا.

حيث تم اتخاذ الاجراءات النظامية استعدادا لتطبيق اللوائح والجزاءات بحق المخالفين.
وأشاد أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع  بجهود بلدية المحافظة ممثلة في قسم صحة البيئة وحرصهم على متابعة  كل ما يتعلق ويمس صحة المواطن، ونوه الأمين الشايع من المواطنين عند ملاحظة اي مخالفات الابلاغ على الرقم 940.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>