خطة الاشراف الوقائي لشهر رمضان المبارك تواصل عملها ..

استمرارا‏ لحملة السلامة التفتيشيه على جميع المنشئات بمنطقة جازان وبإختلاف نوعها وأنشطتها وتصنيف خطورتها وحسب ما تضمنته خطة الاشراف الوقائي لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر وفصل الصيف لهذا العام ١٤٣٨.

واوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي محمد العمري ضرورة تطبيق وسائل السلامة في جميع المنشآت والتي تكفل حماية الارواح والممتلكات ومن خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها دوريات الاشراف الوقائي من بداية شهر رمضان الكريم حسب الخطة التي دشنها سمو سيدي امير المنطقة حيث تم الكشف علي (١١٢٦) منشأة بمختلف الانشطة .

وبين انه تم إغلاق بعض المنشآت اغلاقاً جزئيا او كلياً وضبط مخافات لعدد (٥٣) منشأة مختلفة النشاط وذلك لوجود خطورة (حالةّ) تستوجب الاغلاق ولن يتم فتح المنشآت المغلقة الا بعد التأكد من تطبيق تلك اللمواقع لانظمة ولوائح الدفاع المدني كما تم ايضا إنذار عدد من المنشآت لوجود ملاحظات بسيطة بها وتعديل اي ملاحظة وجدت في هذه المنشآت في حينه .

وبين العمري انه تم التركيز علي الجانب التوعوي وتم القيام بتدريب وتوعية العاملين في المواقع التي شملتها عمليات التفتيش الوقائي وتوعيتهم بالأخطار المحيطة بهم مع اعطائهم تدريبات عن كيفية استخدام مطفيات الحريق وانظمة الوقاية والانذار من الحريق في منشأتهم.

مشيرا الى ان حملات التفتيش الوقائي مستمرة وفق خطة الاشراف الوقائي المعتمده لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر وفصل الصيف لهذا العام للتأكد من تحقيق الاهداف وفق الخطة الزمنية الموضوعة وذلك لرفع اعلى معدلات الوقاية من الاخطار في جميع المواقع التي تخضع لإشراف الدفاع المدني.