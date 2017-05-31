رعاية الفتيات بالرياض تختتم مشاركتها بـ”190″ قطعة فنية في معرض ليالي رمضان

اختتمت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مشاركتها في المعرض السنوي “ليالي رمضان” الذي استمر لمدة خمسة ايام بـ190 قطعة فنية من منتوجات فتياتها.

وتمثلت المشاركة بعرض منتوجات فتيات المؤسسة كاللوحات التشكيلية والأعمال اليدوية والحرفية المتنوعة إضافةً إلى المشغولات الصوفية واواني البورسلان التي تأتي نتاجاً للورش الحرفية والبرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة لفتياتها المشمولات بالرعاية طوال العام والتي تعني بتدريبهن وتأهيلهن من خلال توفير كافة الامكانيات المتاحة وتسخيرها بمايعود عليهن بالفائدة عند خروجهن للمجتمع ومواجهتهن للحياة .

تأتي هذه المشاركة لتؤكد حرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقدرات فئاتها المشمولة بالرعاية واتاحة الفرصة لهم لوضع بصمة ايجابية تعبر عنهم ، من خلال التواجد المستمر في الكثير من الفعاليات والمعارض والمناسبات العامة .