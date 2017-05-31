 معرض ” مسيرة وفاء وعطاء للملك سلمان ” يجذب الزائرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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معرض ” مسيرة وفاء وعطاء للملك سلمان ” يجذب الزائرين

معرض ” مسيرة وفاء وعطاء للملك سلمان ” يجذب الزائرين
المناطق- واس

جذب معرض ” مسيرة وفاء وعطاء للملك سلمان ” المصاحب لفعاليات ملتقى الشباب العاشر الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم الثلاثاء الماضي ، العديد من الزوار ، حيث يحوي المعرض أكثر من 85 صورة معبرة ومحاكية تترجم مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
ويتضمن المعرض المقام فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة صورا نادرة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – مع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وأبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – وأخرى مع قادة وزعماء العالم في عدد من المناسبات الدولية والمحلية المختلفة .
ويقدم المعرض لزائريه فلماً تاريخياً يحكي مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ منذ نشأته , ثم إمارة الرياض وأعماله ولقاءاته السياسية و حياته مع إخوانه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ــ رحمهم الله ــ مروراً بولاية العهد حتى توليه مقاليد الحكم ملكاً للمملكة وخدماته للحرمين وصولا إلى قمم الرياض الثلاث .
وأوضح المشرف على المعرض دهش بن عبدالعزيز الدهش ، أن المعرض يتناول لقاءات وتقارير إخبارية وأنشطة وقرارات لخادم الحرمين الشريفين خلال تلك الفترة ، مشيداً بالدعم الملموس للمعرض من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز .
وبين عضو اللجنة أحمد الجطيلي من جانبه ، أن مثل هذه المعارض تعطي أبعاداً مثالية تحاكي الانتماء والوفاء لحكام هذه البلاد ، وتترجم للأجيال القادمة جهود رجالات هذه البلاد ودورهم البارز في خدمة بلادهم بكل جد وإخلاص ، مشيراً إلى أن المعرض يشهد إقبالاً متميزاً من قبل الزوار ، مقدماً شكره للرعاة والداعمين للمعرض.
وعدّ المشارك في المعرض إبراهيم بن ناصر المجحدي ، المعرض ترجمة لحجم الجهود الجبارة التي يقدمها الملك المفدى للوطن في المجالات كافة.

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