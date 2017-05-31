 مبتعثو أمريكا للخطوط السعودية: إجازتنا قصيرة ورحلاتكم محدودة ومقاعدكم غير شاغرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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مبتعثو أمريكا للخطوط السعودية: إجازتنا قصيرة ورحلاتكم محدودة ومقاعدكم غير شاغرة

مبتعثو أمريكا للخطوط السعودية: إجازتنا قصيرة ورحلاتكم محدودة ومقاعدكم غير شاغرة
المناطق - خاص

تذمر عدد من الطلاب المبتعثين بأمريكا من النظام الجديد الذي اجبرهم على السفر لقضاء إجازتهم خلال شهر رمضان عبر الخطوط السعودية والتي لاتوفر العدد الكافي من الرحلات أو الموظفين لتغطية الحجوزات للطلاب .

وذكر المبتعثين “للمناطق” أن النظام السابق كانت الخطوط السعودية لها الأفضلية بالحجوزات وفي حال عدم تواجد رحلات أو مقاعد شاغرة يتم تغير الحجز على خطوط آخرى.

وحاليا فأنهم مجبورين على الإنتظار حتى يجدوا رحلات وإن وجدت فإن المقاعد محدودة مما يجعلهم في معاناة مع أزمة الطيران من جهة وقرب إنتهاء الإجازة القصيرة التي ذهب منها عدة أيام قبل أن يستمتعوا بها وهم بين أهلهم.

وناشد الطلاب المسؤولين بالنظر بجدية بهذا النظام ، وأيضا مخاطبة الخطوط السعودية لزيادة عدد الرحلات والمقاعد .

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