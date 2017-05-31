 شرطة الفلبين: لا دلائل على أن إطلاق النار في مانيلا مرتبط بالإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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شرطة الفلبين: لا دلائل على أن إطلاق النار في مانيلا مرتبط بالإرهاب

شرطة الفلبين: لا دلائل على أن إطلاق النار في مانيلا مرتبط بالإرهاب
المناطق- مانيلا

قال قائد الشرطة في الفلبين اليوم الجمعة بـ “التوقيت المحلي” إنه ليست هناك دلائل على أن واقعة إطلاق النار في منتجع ترفيهي بالعاصمة مانيلا مرتبطة بالإرهاب وربما تكون سطوا مسلحا.

وقال رونالد ديلا روسا إن الشرطة تسيطر على الموقف وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الواقعة.

وقال لمحطة (دي.زد.إم.إم) الإذاعية إن مسلحا منفردا دخل منطقة ترفيهية في ريزورتس ورلد وأشعل النيران في عدد من الطاولات. وأضاف أن الطلقات النارية لم تكن موجهة لأشخاص في القاعة، وتابع “لا يمكننا قول إن هذا عمل من أعمال الإرهاب”.

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