شرطة الفلبين: لا دلائل على أن إطلاق النار في مانيلا مرتبط بالإرهاب

قال قائد الشرطة في الفلبين اليوم الجمعة بـ “التوقيت المحلي” إنه ليست هناك دلائل على أن واقعة إطلاق النار في منتجع ترفيهي بالعاصمة مانيلا مرتبطة بالإرهاب وربما تكون سطوا مسلحا.

وقال رونالد ديلا روسا إن الشرطة تسيطر على الموقف وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الواقعة.

وقال لمحطة (دي.زد.إم.إم) الإذاعية إن مسلحا منفردا دخل منطقة ترفيهية في ريزورتس ورلد وأشعل النيران في عدد من الطاولات. وأضاف أن الطلقات النارية لم تكن موجهة لأشخاص في القاعة، وتابع “لا يمكننا قول إن هذا عمل من أعمال الإرهاب”.