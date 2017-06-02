بالأسماء.. “المناطق” تنشر حركة نقل قادة المدارس ووكلائها بتعليم عسير

اعتمد المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، حركة قادة المدارس ووكلائها للعام الدراسي1439/1438 .

وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية بتعليم المنطقة الأستاذ سعيد آل منيف ، أن الحركة عملت على تلبية رغبات عدد من القادة والوكلاء ، فضلا عن ترشيح آخرين وفق الإجراءات المتبعة التي بدأت منذ مطلع العام الدراسي الجاري ، لاقتا إلى أن الإحراء شمل “198” قائدا ووكيلا وهم :

مكتب التعليم بأبها

م اســــم المــعـــلـــم العمل المكلف به المدرسة المكلف بها 1 محمد موسى أحمد الفيفي قائد م-أبو سلمة 2 عوضه عبدالله سعيد الاحمري قائد م-محمد الرشيد 3 محمد سعيد فايع الشهراني قائد ب- الرحمانية 4 محمد عبدالله علي العسيري قائد م-أبو الحسن الندوي 5 على عبدالله احمد ال زاهر قائد ب- رواد أبها الاهلية 6 يحي أحمد يحي المحجاني قائد م-مكه المكرمة 7 علي هيازع علي الشهري قائد م- اليقين 8 بندر فارس سعد الشهري قائد ب-عبدالرحمن بن عوف 9 ظافر يحي عبدالله ال ظافر قائد ب-العلاء 10 أحمد عبدالله ناصر عسيري قائد ث-الفتح 11 سعيد عبدالله فهد السريعي قائد ب-حارثة+م-بشر 12 علي محمد صالح دريني قائد ب -يحي بن أكثم 13 أحمد عيسى على حوتان عسيري قائد ب +م-التربية المتميزة 14 علي سعيد عائض ال الرفيدي قائد ب-أبها الاهلية 15 مرضي علي سعيد العلياني قائد م-الاندلس 16 يحي عبده عائض ال عائض قائد ب-الاصمعي 17 يحي احمد محمد النعمي قائد م-أنس بن النظر 18 ماجد على مبارك العريني قائد م-أسفل مربه 19 أحمد محمد يحي ال مزهر قائد كعب الاسدي 20 محمد عبدالله سعيد المطوع قائد سراقة بن مالك 21 عوض عبدالله محمد ال فرحان قائد ب-خير الدين الزركلي 22 ناصر سعد عبدالله الغامدي قائد م/أبها الاهلية 23 عوض عايض مغرم ال زاهر قائد ث-روادابها 24 عبدالله سعيد عبدالله الغامدي قائد ب- الاندلس الاهلية 25 عبدالرحمن يحي حمود عسيري قائد ب- شمسان 26 محمد حسن محمد ال معيض قائد ب – المثنى بن حارثة 27 سلطان يحي حسن الشوكاني قائد ب-عين جالةت و م اجنادين 28 عائض إبراهيم محمد ال موسى قائد ب-ربيعة الراي وم المنذر 29 علي عبدالله محمد جارالله وكيل ب-الشغرود 30 علي يحي علي ال محاج وكيل ث- أبها الاولى 31 خالد محمد معتق القحطاني وكيل ب-يحي بن أكثم 32 سعد معتق محمد ابو مارقة وكيل ب-السعودية 33 احمد يحي شايع ال شايع وكيل ب -عتاب 34 إبراهيم عامر محمد الشبرقي وكيل ب-النسيم 35 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشهري وكيل ب- فلسطين م-تلادة عبدل 36 عبدالله حسن علي القيسي وكيل م-الاحسان 37 أيمن علي إبراهيم الغامدي وكيل ث-حنين 38 حسن رافع جاسر القبيسي وكيل ب- النسيم 39 عبدالكريم جابر محمد الشهراني وكيل م- الاوزاعي 40 علي سعيد علي الاحمري وكيل ب – النموذجية 41 علي محمد عبدالله ال زهير وكيل ث – الملك عبدالله 42 عبدالله مريع حسن عامر وكيل م-الرضوان 43 عبدالرحمن عبدالله محمد ال حموض وكيل ب-النهضة 44 محمد ناصر عبدالله ال شويل وكيل ب-خالد بن الوليد 45 محمد عوضة فهيد عسيري وكيل م-الثقافة 46 إبراهيم علي أحمد ال سعيد وكيل ب-خباب بن الارت 47 عوض علي حسن المقداد وكيل ث-محمدبن نايف 48 سعيد محمد سعيد ال ظافر وكيل ب-الامام مالك وم-النجاشي 49 علي محمد حسن عسيري وكيل ث-صقرقريش 50 سعيد احمد علي مشيبة وكيل ب-حبيب بن زيد 51 ماجد جارالله محمد الشهراني وكيل ب – شداد بن أوس 52 محمد عبدالله محي العلكمي وكيل ب-سعد بن معاذ 53 سعد عبدالله محمد الاحمري وكيل ث-الفتح 54 محمد احمد محمد الشهراني وكيل ب- عبدالله بن مسعود 55 عبدالرحمن ظافر محمد ال احمد وكيل م-يحي بن وثاب 56 علي محمد علي ال يحي وكيل ب -حبيب بن زيد 57 حسن محمد إبراهيم جبلي وكيل ث الملك عبدالله 58 محمد يحي محمد ال الشبب وكيل ب و م /الشرف 59 عبدالله فالح عبدالله المدرع وكيل ث-حنين 60 عبدالله علي سعد السرحاني وكيل م و ث / ام القرى

مكتب التعليم بخميس مشيط

م اســــم المــعـــلـــم العمل المكلف به المدرسة المكلف بها 1 علي احمد محمد ال منصور قائد الحيمة المتوسطة احد الثانوية 2 عبدالله سعيد فهد الخفاجي قائد الهرير المتوسطة 3 محسن مروعي محمد معشي قائد سلمه بن الاكوع المتوسطة 4 محمد رافع حنش الشهري قائد الفجر الابتدائية 5 فلاح علي سفر ال حيدر قائد الشافعي الابتدائية 6 محمد علي حسين ال مليح قائد ابتدائية العباس بن عبدالمطلب 7 عمر عبدالرحمن علي ال بخات الشهراني قائد الأبناء الرابعة الابتدائية 8 عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الشمراني قائد الأبناء الثانية الثانوية 9 سعيد سالم منيس بني علي قائد ذهبان الثانوية 10 ملفي حسين مهدي القحطاني قائد الأبناء الأولى الابتدائية 11 محمد سعد عبدالرحمن ال هباش قائد الأبناء الثالثة المتوسطة 12 علي محمد ال جبار القحطاني قائد الأمير نايف الابتدائية 13 عوض عائض محمد ال معوس قائد الواحة المتوسطة 14 يوسف عبدالرحمن سعيد آل حازب قائد الأمير نايف المتوسطة 15 عبدالله سعيد سعيد الشهراني قائد المستقبل الابتدائية 16 محمد علي عبدالله القبيعي قائد الخالدية الابتدائية 17 فهد سعيد سعد الشهراني قائد التميز الإبداعي الثانوية 18 عبدالله علي وقاد الشهري قائد ابتدائية عباد بن بشر 19 محمد سعد مسفر الشهراني قائد ابتدائية بلال بن رباح 20 عبدالهادي سلطان عايض القربي قائد ربعي بن عامر المتوسطة 21 حزام عايض عبدالعزيز الشهراني قائد مالك بن دينار الابتدائية 22 سفر مستور محمد ال مرزوق الشهراني قائد حكيم بن حزام الابتدائية 23 فايز عوض فايز آل عادي قائد ابوذر الغفاري الابتدائية 24 عامر حسن حسين ال عامر قائد يعلى بن اميه المتوسطة 25 محمد معيض صالح البشري قائد اوس بن حبيب المتوسطة 26 عبدالله محمد عبدالله ال ناصر قائد ثانوية الوفاق 27 سعد ظافر محمد زرار قائد ثانوية ومتوسطة ابورجاءالعطاري 28 عوضه محمد سعيد زرار قائد ابتدائية أبو رجاء العطاري 29 ماجد محمد سعيد ال مناع قائد ابتدائية هشام بن عبدالملك 30 علي سعيد احمد الشهراني قائد السلف الابتدائية 31 محمد سعيد حزام ال جراد وكيل الحيمة المتوسطة احد الثانوية 32 سعد عبدالله سعد الشهراني وكيل الحيمة المتوسطة احد الثانوية 33 حسين محمد مسعود الخيران وكيل أبو جعفر الطيار المتوسطة 34 ظافر حمود عتيق الشهراني وكيل طيبة الثانوية 35 محمد عون شعشوع الشمراني وكيل عاصم بن ثابت الابتدائية 36 عبدالعزيز محمد يحيي حافظ وكيل متوسطة الأندلس 37 غارم سالم الزيداني الشهري وكيل علي بن ابي طالب الابتدائية 38 شايع سعيد عبدالله الشهراني وكيل الشافعي الابتدائية 39 عبدالله محمد ناصر سالم وكيل ابوالأعلى المودودي الابتدائية 40 عبدالعزيز سعيد محمد ال ضعين وكيل الحرمين الثانوية 41 سعد عبدالرحمن محمد ال ظفران وكيل خبيب بن عدي الابتدائية 42 عبدالله محمد عبدالله القبيعي وكيل ابن كثير الابتدائية 43 خالد محمد احمد جمعان وكيل ابتدائية معاوية بن ابي سفيان 44 عبدالله سعيد علي ال هماس وكيل ابتدائية عمران بن الحصين 45 خالد علي سعيد القحطاني وكيل أبو العتاهية الثانوية 46 عبدالقادر عبدالله محمد ال معبر وكيل الأبناء الثانية الثانوية 47 حزام محمد سعيد الشهري وكيل الأبناء الرابعة الابتدائية 48 عبدالله احمد هادي الثوابي وكيل الأبناء الأولى الابتدائية 49 نركي سليمان مسعود عوقان وكيل الأبناء الأولى الثانوية 50 عبد الباري عبدالله سعيد ال عاصم وكيل الأبناء الثالثة الابتدائية 51 حمزة عبدالله غيثان القرني وكيل عبدالله بن سلام الابتدائية 52 احمد سعيد سعيد الشهراني وكيل العمارة الثانوية 53 سعيد يعن الله محي القحطاني وكيل الامام مسلم الابتدائية 54 مسعود سلمان مسعود المشنوي وكيل ابتدائية عرفات 55 عبدالله محمد مسفر الشمراني وكيل ابتدائية عباد بن بشر 56 عبدالله احمد مبارك بيشان وكيل ابتدائية عباد بن بشر 57 سعيد محمد سعيد الاحمري وكيل ابتدائية عباد بن بشر 58 خالد سعيد حسين الشهراني وكيل ابتدائية الفاروق 59 فهد محمد عايض ال الهاشم وكيل المستقبل الابتدائية 60 محمد احمد جبران ال شامر وكيل مالك بن دينار الابتدائية 61 مناحي سعد مناحي الشهراني وكيل مالك بن دينار الابتدائية 62 ناصر عبدالرحمن محمد ال ظفران وكيل حكيم بن حزام الابتدائية 63 علي محمد سعيد الشهراني وكيل غرناطة الثانوية 64 احمد سعد سعيد ال حاتم وكيل ابن الجوزي المتوسطة 65 علي يحي مداوي القحطاني وكيل البيهقي الثانوية 66 سعيد فلاح تركي الشهراني وكيل حطين الابتدائية 67 عبدالله مسفر عبدالله ال الشيخ وكيل عتود الابتدائية 68 تميم محمد تميم العمري وكيل ابوسفيان المتوسطة 69 عبد المجيد عبدالله مبارك الشهري وكيل ثانوية الدرعية 70 عبد الرحمن سعيد عبدالله الشهراني وكيل عمير بن سعد المتوسطة 71 ناصر علي مبارك القحطاني وكيل ميمون بن مهران المتوسطة 72 علي ناجيى محمد ال جذنان الشهراني وكيل الواحة المتوسطة 73 مشبب عبدالله عايض الشهراني وكيل اوس بن حبيب المتوسطة 74 أحمد علي جابر آل مبشر وكيل الاندلس المتوسط 75 مسفر عليزاهب ال مداوي وكيل ابتدائية محمد إقبال 76 سلطان حسين محمد آل صقر وكيل الفيصل الثانوية 77 موسى احمد موسى الشهري وكيل زيد بن حارثة الابتدائية 78 نايف سعيد سعد الشهراني وكيل الملك سعود الثانوية 79 عبدالله سيف حسين القحطاني وكيل الشورى الثانوية 80 صالح سعيد شكري الشهري وكيل ثانوية الصديق 81 عبدالله سعد علي ال راحله وكيل متوسطة ميمون بن مهران 82 يحيى حسين حسن دغاس وكيل ثانوية اشبيلة 83 فهد سحمان محمد الشهراني وكيل ثانوية الضياء 84 فالح سعيدعبدالله الشهراني وكيل ابتدائية السيوطي 85 سامي حسين سعد ال زهير وكيل ابتدائية شرحبيل بن حسنه 86 عبدالله حسين سعدالبسامي وكيل متوسطة الراقي 87 سعيد عبدالله حسين ال هطلاء وكيل ابتدائية عبدالله بن زيد 88 علي مبارك عبد العزيز الشهراني وكيل ابتدائية زيد بن ثابت 89 محمد سالم سعد ال سلطان وكيل ابتدائية عرفات 90 سلمان ثابت سعد ال التوم وكيل ابتدائية عبدالله بن حذافة 91 هشام محمد سعيد الاحمري وكيل متوسطة مؤته 92 عبدالرحمن علي احمد ال مداوس وكيل ابتدائية سعيد بن العاص 93 فهيد فراج جعفر الشهراني وكيل متوسطة الطبراني 94 محمد معتق مانع القحطاني وكيل ابتدائية أبو ايوب الانصاري 95 حسن داحش محمد العمري وكيل متوسطة عبدالرحمن الداخل 96 سعيد محمد سعيد الشهراني وكيل ابتدائية معاوية بن ابي سفيان 97 علي محمد جابر الجابري وكيل ابتدائية عبدالله بن حذافة 98 علي عبدالله سعيد ال يحيى وكيل ابتدائية الشوكاني 99 فيصل عبدالله محمد ال مقبل وكيل حراء الثانوية 100 عمير محمد عمير ال ثواب وكيل ابتدائية الفجر 101 حسين عبدالرحمن حسين الشهري وكيل ابتدائية الخالدية 102 علي محمد صالح ال معيض وكيل ابتدائية اليمامة 103 مفرح يحيى محمد ال بشير وكيل ابتدائية حذيفة بن اليمان 104 أحمد عائض سعد عبود وكيل متوسطة عمر بن العاص 105 عبدالرحمن سعد سعيد بن لدنه وكيل ثانوية الوفاق 106 عوضه علي عوضه ال شريم وكيل متوسطة وثانوية أبو رجاء العطاري 107 عوضه عبدالله حمود فوز وكيل متوسطة وثانوية أبو رجاء العطاري 108 فايز عوضه سعيد ال معرفج وكيل ابتدائية أبو رجاء العطاري 109 حسن مرعي حزمي القرني وكيل ابتدائية هشام بن عبدالملك 110 فهد ظافر حمدان الزيداني وكيل ابتدائية ورش 111 عايض عبدالله تركي ال سعيده وكيل ابتدائية السلف 112 عبدالله ظافر علي القحطاني وكيل ثانوية العماره 113 فهد ثامر فهد العامودي وكيل بحصصه ابتدائية عمر بن الخطاب

مكتب تعليم أحد رفيدة

م اســــم المــعـــلـــم العمل المكلف به المدرسة المكلف بها 1 خالد حسين عبدالله آل لاحق قائد ب القدس 2 فهد ناصر عبدالرحمن آل عامر قائد ب تحفيظ القرآن بأحد رفيدة 3 محمد سعيد يحيى آل بو مسامع قائد ب أحمد بن حنبل 4 عمر محمد محمد آل الصعيب قائد ب بريدة بن الحصيب 5 محمد سعيد علي آل عبدالرحمن قائد ب الوفاء 6 علي محمد صغير البارقي قائد محدثة ب عقيل بن أبي طالب 7 ناصر محمد علي آل الداحس قائد ب عبد الله بن المبارك 8 عبدالله ناصر سعيد آل مريط قائد م عبدالله بن أم مكتوم 9 منصور سعيد عبدالله آل معتق قائد م حسن آل الشيخ 10 ماجد علي سعد ال مستنير قائد م المهاجرون 11 عبدالرحمن سعد عبدالله آل ناحي وكيل ب الوليد بن عبدالملك 12 عبدالحكيم علي محمد آل صالح وكيل م القعقاع بن عمرو +ث السلام 13 سعيد مريع علي آل درع وكيل ب بريدة بن الحصيب 14 سعيد مفلح علي آل صوفان وكيل ب نهاوند 15 سعيد محي محمد آل علي وكيل ب محمد بن القاسم 16 أحمد سعيد شايع حماد وكيل ب جرش 17 يحيى عبدالله موسى ال محيا وكيل ب أحمد بن حنبل 18 يوسف سعيد حسين القحطاني وكيل م حسن آل الشيخ 19 عبدالله سعود محمد العمري وكيل م حسن آل الشيخ 20 حسين سعيد علي صمان وكيل م أحد رفيدة 21 سعد محمد سعد آل حدله وكيل م المهاجرون 22 عبدالله درهم محمد الشهراني وكيل م الإمام قالون 23 نايف سعيد ظافر القحطاني وكيل ث الإمام محمد بن سعود 24 أحمد عبدالله محمد ال سيف وكيل ث الواديين 25 يحيى حسين سليمان الفيفي وكيل ث الفرعين

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