بالأسماء.. “المناطق” تنشر حركة نقل قادة المدارس ووكلائها بتعليم عسير

اعتمد المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، حركة قادة المدارس ووكلائها للعام الدراسي1439/1438 .
وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية بتعليم المنطقة الأستاذ سعيد آل منيف ، أن الحركة عملت على تلبية رغبات عدد من القادة والوكلاء ، فضلا عن ترشيح آخرين وفق الإجراءات المتبعة التي بدأت منذ مطلع العام الدراسي الجاري ، لاقتا إلى أن الإحراء شمل “198” قائدا ووكيلا وهم :
مكتب التعليم بأبها
|م
|اســــم المــعـــلـــم
|العمل المكلف به
|المدرسة المكلف بها
|1
|محمد موسى أحمد الفيفي
|قائد
|م-أبو سلمة
|2
|عوضه عبدالله سعيد الاحمري
|قائد
|م-محمد الرشيد
|3
|محمد سعيد فايع الشهراني
|قائد
|ب- الرحمانية
|4
|محمد عبدالله علي العسيري
|قائد
|م-أبو الحسن الندوي
|5
|على عبدالله احمد ال زاهر
|قائد
|ب- رواد أبها الاهلية
|6
|يحي أحمد يحي المحجاني
|قائد
|م-مكه المكرمة
|7
|علي هيازع علي الشهري
|قائد
|م- اليقين
|8
|بندر فارس سعد الشهري
|قائد
|ب-عبدالرحمن بن عوف
|9
|ظافر يحي عبدالله ال ظافر
|قائد
|ب-العلاء
|10
|أحمد عبدالله ناصر عسيري
|قائد
|ث-الفتح
|11
|سعيد عبدالله فهد السريعي
|قائد
|ب-حارثة+م-بشر
|12
|علي محمد صالح دريني
|قائد
|ب -يحي بن أكثم
|13
|أحمد عيسى على حوتان عسيري
|قائد
|ب +م-التربية المتميزة
|14
|علي سعيد عائض ال الرفيدي
|قائد
|ب-أبها الاهلية
|15
|مرضي علي سعيد العلياني
|قائد
|م-الاندلس
|16
|يحي عبده عائض ال عائض
|قائد
|ب-الاصمعي
|17
|يحي احمد محمد النعمي
|قائد
|م-أنس بن النظر
|18
|ماجد على مبارك العريني
|قائد
|م-أسفل مربه
|19
|أحمد محمد يحي ال مزهر
|قائد
|كعب الاسدي
|20
|محمد عبدالله سعيد المطوع
|قائد
|سراقة بن مالك
|21
|عوض عبدالله محمد ال فرحان
|قائد
|ب-خير الدين الزركلي
|22
|ناصر سعد عبدالله الغامدي
|قائد
|م/أبها الاهلية
|23
|عوض عايض مغرم ال زاهر
|قائد
|ث-روادابها
|24
|عبدالله سعيد عبدالله الغامدي
|قائد
|ب- الاندلس الاهلية
|25
|عبدالرحمن يحي حمود عسيري
|قائد
|ب- شمسان
|26
|محمد حسن محمد ال معيض
|قائد
|ب – المثنى بن حارثة
|27
|سلطان يحي حسن الشوكاني
|قائد
|ب-عين جالةت و م اجنادين
|28
|عائض إبراهيم محمد ال موسى
|قائد
|ب-ربيعة الراي وم المنذر
|29
|علي عبدالله محمد جارالله
|وكيل
|ب-الشغرود
|30
|علي يحي علي ال محاج
|وكيل
|ث- أبها الاولى
|31
|خالد محمد معتق القحطاني
|وكيل
|ب-يحي بن أكثم
|32
|سعد معتق محمد ابو مارقة
|وكيل
|ب-السعودية
|33
|احمد يحي شايع ال شايع
|وكيل
|ب -عتاب
|34
|إبراهيم عامر محمد الشبرقي
|وكيل
|ب-النسيم
|35
|عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشهري
|وكيل
|ب- فلسطين م-تلادة عبدل
|36
|عبدالله حسن علي القيسي
|وكيل
|م-الاحسان
|37
|أيمن علي إبراهيم الغامدي
|وكيل
|ث-حنين
|38
|حسن رافع جاسر القبيسي
|وكيل
|ب- النسيم
|39
|عبدالكريم جابر محمد الشهراني
|وكيل
|م- الاوزاعي
|40
|علي سعيد علي الاحمري
|وكيل
|ب – النموذجية
|41
|علي محمد عبدالله ال زهير
|وكيل
|ث – الملك عبدالله
|42
|عبدالله مريع حسن عامر
|وكيل
|م-الرضوان
|43
|عبدالرحمن عبدالله محمد ال حموض
|وكيل
|ب-النهضة
|44
|محمد ناصر عبدالله ال شويل
|وكيل
|ب-خالد بن الوليد
|45
|محمد عوضة فهيد عسيري
|وكيل
|م-الثقافة
|46
|إبراهيم علي أحمد ال سعيد
|وكيل
|ب-خباب بن الارت
|47
|عوض علي حسن المقداد
|وكيل
|ث-محمدبن نايف
|48
|سعيد محمد سعيد ال ظافر
|وكيل
|ب-الامام مالك وم-النجاشي
|49
|علي محمد حسن عسيري
|وكيل
|ث-صقرقريش
|50
|سعيد احمد علي مشيبة
|وكيل
|ب-حبيب بن زيد
|51
|ماجد جارالله محمد الشهراني
|وكيل
|ب – شداد بن أوس
|52
|محمد عبدالله محي العلكمي
|وكيل
|ب-سعد بن معاذ
|53
|سعد عبدالله محمد الاحمري
|وكيل
|ث-الفتح
|54
|محمد احمد محمد الشهراني
|وكيل
|ب- عبدالله بن مسعود
|55
|عبدالرحمن ظافر محمد ال احمد
|وكيل
|م-يحي بن وثاب
|56
|علي محمد علي ال يحي
|وكيل
|ب -حبيب بن زيد
|57
|حسن محمد إبراهيم جبلي
|وكيل
|ث الملك عبدالله
|58
|محمد يحي محمد ال الشبب
|وكيل
|ب و م /الشرف
|59
|عبدالله فالح عبدالله المدرع
|وكيل
|ث-حنين
|60
|عبدالله علي سعد السرحاني
|وكيل
|م و ث / ام القرى
مكتب التعليم بخميس مشيط
|م
|اســــم المــعـــلـــم
|العمل المكلف به
|المدرسة المكلف بها
|1
|علي احمد محمد ال منصور
|قائد
|الحيمة المتوسطة احد الثانوية
|2
|عبدالله سعيد فهد الخفاجي
|قائد
|الهرير المتوسطة
|3
|محسن مروعي محمد معشي
|قائد
|سلمه بن الاكوع المتوسطة
|4
|محمد رافع حنش الشهري
|قائد
|الفجر الابتدائية
|5
|فلاح علي سفر ال حيدر
|قائد
|الشافعي الابتدائية
|6
|محمد علي حسين ال مليح
|قائد
|ابتدائية العباس بن عبدالمطلب
|7
|عمر عبدالرحمن علي ال بخات الشهراني
|قائد
|الأبناء الرابعة الابتدائية
|8
|عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الشمراني
|قائد
|الأبناء الثانية الثانوية
|9
|سعيد سالم منيس بني علي
|قائد
|ذهبان الثانوية
|10
|ملفي حسين مهدي القحطاني
|قائد
|الأبناء الأولى الابتدائية
|11
|محمد سعد عبدالرحمن ال هباش
|قائد
|الأبناء الثالثة المتوسطة
|12
|علي محمد ال جبار القحطاني
|قائد
|الأمير نايف الابتدائية
|13
|عوض عائض محمد ال معوس
|قائد
|الواحة المتوسطة
|14
|يوسف عبدالرحمن سعيد آل حازب
|قائد
|الأمير نايف المتوسطة
|15
|عبدالله سعيد سعيد الشهراني
|قائد
|المستقبل الابتدائية
|16
|محمد علي عبدالله القبيعي
|قائد
|الخالدية الابتدائية
|17
|فهد سعيد سعد الشهراني
|قائد
|التميز الإبداعي الثانوية
|18
|عبدالله علي وقاد الشهري
|قائد
|ابتدائية عباد بن بشر
|19
|محمد سعد مسفر الشهراني
|قائد
|ابتدائية بلال بن رباح
|20
|عبدالهادي سلطان عايض القربي
|قائد
|ربعي بن عامر المتوسطة
|21
|حزام عايض عبدالعزيز الشهراني
|قائد
|مالك بن دينار الابتدائية
|22
|سفر مستور محمد ال مرزوق الشهراني
|قائد
|حكيم بن حزام الابتدائية
|23
|فايز عوض فايز آل عادي
|قائد
|ابوذر الغفاري الابتدائية
|24
|عامر حسن حسين ال عامر
|قائد
|يعلى بن اميه المتوسطة
|25
|محمد معيض صالح البشري
|قائد
|اوس بن حبيب المتوسطة
|26
|عبدالله محمد عبدالله ال ناصر
|قائد
|ثانوية الوفاق
|27
|سعد ظافر محمد زرار
|قائد
|ثانوية ومتوسطة ابورجاءالعطاري
|28
|عوضه محمد سعيد زرار
|قائد
|ابتدائية أبو رجاء العطاري
|29
|ماجد محمد سعيد ال مناع
|قائد
|ابتدائية هشام بن عبدالملك
|30
|علي سعيد احمد الشهراني
|قائد
|السلف الابتدائية
|31
|محمد سعيد حزام ال جراد
|وكيل
|الحيمة المتوسطة احد الثانوية
|32
|سعد عبدالله سعد الشهراني
|وكيل
|الحيمة المتوسطة احد الثانوية
|33
|حسين محمد مسعود الخيران
|وكيل
|أبو جعفر الطيار المتوسطة
|34
|ظافر حمود عتيق الشهراني
|وكيل
|طيبة الثانوية
|35
|محمد عون شعشوع الشمراني
|وكيل
|عاصم بن ثابت الابتدائية
|36
|عبدالعزيز محمد يحيي حافظ
|وكيل
|متوسطة الأندلس
|37
|غارم سالم الزيداني الشهري
|وكيل
|علي بن ابي طالب الابتدائية
|38
|شايع سعيد عبدالله الشهراني
|وكيل
|الشافعي الابتدائية
|39
|عبدالله محمد ناصر سالم
|وكيل
|ابوالأعلى المودودي الابتدائية
|40
|عبدالعزيز سعيد محمد ال ضعين
|وكيل
|الحرمين الثانوية
|41
|سعد عبدالرحمن محمد ال ظفران
|وكيل
|خبيب بن عدي الابتدائية
|42
|عبدالله محمد عبدالله القبيعي
|وكيل
|ابن كثير الابتدائية
|43
|خالد محمد احمد جمعان
|وكيل
|ابتدائية معاوية بن ابي سفيان
|44
|عبدالله سعيد علي ال هماس
|وكيل
|ابتدائية عمران بن الحصين
|45
|خالد علي سعيد القحطاني
|وكيل
|أبو العتاهية الثانوية
|46
|عبدالقادر عبدالله محمد ال معبر
|وكيل
|الأبناء الثانية الثانوية
|47
|حزام محمد سعيد الشهري
|وكيل
|الأبناء الرابعة الابتدائية
|48
|عبدالله احمد هادي الثوابي
|وكيل
|الأبناء الأولى الابتدائية
|49
|نركي سليمان مسعود عوقان
|وكيل
|الأبناء الأولى الثانوية
|50
|عبد الباري عبدالله سعيد ال عاصم
|وكيل
|الأبناء الثالثة الابتدائية
|51
|حمزة عبدالله غيثان القرني
|وكيل
|عبدالله بن سلام الابتدائية
|52
|احمد سعيد سعيد الشهراني
|وكيل
|العمارة الثانوية
|53
|سعيد يعن الله محي القحطاني
|وكيل
|الامام مسلم الابتدائية
|54
|مسعود سلمان مسعود المشنوي
|وكيل
|ابتدائية عرفات
|55
|عبدالله محمد مسفر الشمراني
|وكيل
|ابتدائية عباد بن بشر
|56
|عبدالله احمد مبارك بيشان
|وكيل
|ابتدائية عباد بن بشر
|57
|سعيد محمد سعيد الاحمري
|وكيل
|ابتدائية عباد بن بشر
|58
|خالد سعيد حسين الشهراني
|وكيل
|ابتدائية الفاروق
|59
|فهد محمد عايض ال الهاشم
|وكيل
|المستقبل الابتدائية
|60
|محمد احمد جبران ال شامر
|وكيل
|مالك بن دينار الابتدائية
|61
|مناحي سعد مناحي الشهراني
|وكيل
|مالك بن دينار الابتدائية
|62
|ناصر عبدالرحمن محمد ال ظفران
|وكيل
|حكيم بن حزام الابتدائية
|63
|علي محمد سعيد الشهراني
|وكيل
|غرناطة الثانوية
|64
|احمد سعد سعيد ال حاتم
|وكيل
|ابن الجوزي المتوسطة
|65
|علي يحي مداوي القحطاني
|وكيل
|البيهقي الثانوية
|66
|سعيد فلاح تركي الشهراني
|وكيل
|حطين الابتدائية
|67
|عبدالله مسفر عبدالله ال الشيخ
|وكيل
|عتود الابتدائية
|68
|تميم محمد تميم العمري
|وكيل
|ابوسفيان المتوسطة
|69
|عبد المجيد عبدالله مبارك الشهري
|وكيل
|ثانوية الدرعية
|70
|عبد الرحمن سعيد عبدالله الشهراني
|وكيل
|عمير بن سعد المتوسطة
|71
|ناصر علي مبارك القحطاني
|وكيل
|ميمون بن مهران المتوسطة
|72
|علي ناجيى محمد ال جذنان الشهراني
|وكيل
|الواحة المتوسطة
|73
|مشبب عبدالله عايض الشهراني
|وكيل
|اوس بن حبيب المتوسطة
|74
|أحمد علي جابر آل مبشر
|وكيل
|الاندلس المتوسط
|75
|مسفر عليزاهب ال مداوي
|وكيل
|ابتدائية محمد إقبال
|76
|سلطان حسين محمد آل صقر
|وكيل
|الفيصل الثانوية
|77
|موسى احمد موسى الشهري
|وكيل
|زيد بن حارثة الابتدائية
|78
|نايف سعيد سعد الشهراني
|وكيل
|الملك سعود الثانوية
|79
|عبدالله سيف حسين القحطاني
|وكيل
|الشورى الثانوية
|80
|صالح سعيد شكري الشهري
|وكيل
|ثانوية الصديق
|81
|عبدالله سعد علي ال راحله
|وكيل
|متوسطة ميمون بن مهران
|82
|يحيى حسين حسن دغاس
|وكيل
|ثانوية اشبيلة
|83
|فهد سحمان محمد الشهراني
|وكيل
|ثانوية الضياء
|84
|فالح سعيدعبدالله الشهراني
|وكيل
|ابتدائية السيوطي
|85
|سامي حسين سعد ال زهير
|وكيل
|ابتدائية شرحبيل بن حسنه
|86
|عبدالله حسين سعدالبسامي
|وكيل
|متوسطة الراقي
|87
|سعيد عبدالله حسين ال هطلاء
|وكيل
|ابتدائية عبدالله بن زيد
|88
|علي مبارك عبد العزيز الشهراني
|وكيل
|ابتدائية زيد بن ثابت
|89
|محمد سالم سعد ال سلطان
|وكيل
|ابتدائية عرفات
|90
|سلمان ثابت سعد ال التوم
|وكيل
|ابتدائية عبدالله بن حذافة
|91
|هشام محمد سعيد الاحمري
|وكيل
|متوسطة مؤته
|92
|عبدالرحمن علي احمد ال مداوس
|وكيل
|ابتدائية سعيد بن العاص
|93
|فهيد فراج جعفر الشهراني
|وكيل
|متوسطة الطبراني
|94
|محمد معتق مانع القحطاني
|وكيل
|ابتدائية أبو ايوب الانصاري
|95
|حسن داحش محمد العمري
|وكيل
|متوسطة عبدالرحمن الداخل
|96
|سعيد محمد سعيد الشهراني
|وكيل
|ابتدائية معاوية بن ابي سفيان
|97
|علي محمد جابر الجابري
|وكيل
|ابتدائية عبدالله بن حذافة
|98
|علي عبدالله سعيد ال يحيى
|وكيل
|ابتدائية الشوكاني
|99
|فيصل عبدالله محمد ال مقبل
|وكيل
|حراء الثانوية
|100
|عمير محمد عمير ال ثواب
|وكيل
|ابتدائية الفجر
|101
|حسين عبدالرحمن حسين الشهري
|وكيل
|ابتدائية الخالدية
|102
|علي محمد صالح ال معيض
|وكيل
|ابتدائية اليمامة
|103
|مفرح يحيى محمد ال بشير
|وكيل
|ابتدائية حذيفة بن اليمان
|104
|أحمد عائض سعد عبود
|وكيل
|متوسطة عمر بن العاص
|105
|عبدالرحمن سعد سعيد بن لدنه
|وكيل
|ثانوية الوفاق
|106
|عوضه علي عوضه ال شريم
|وكيل
|متوسطة وثانوية أبو رجاء العطاري
|107
|عوضه عبدالله حمود فوز
|وكيل
|متوسطة وثانوية أبو رجاء العطاري
|108
|فايز عوضه سعيد ال معرفج
|وكيل
|ابتدائية أبو رجاء العطاري
|109
|حسن مرعي حزمي القرني
|وكيل
|ابتدائية هشام بن عبدالملك
|110
|فهد ظافر حمدان الزيداني
|وكيل
|ابتدائية ورش
|111
|عايض عبدالله تركي ال سعيده
|وكيل
|ابتدائية السلف
|112
|عبدالله ظافر علي القحطاني
|وكيل
|ثانوية العماره
|113
|فهد ثامر فهد العامودي
|وكيل بحصصه
|ابتدائية عمر بن الخطاب
مكتب تعليم أحد رفيدة
|م
|اســــم المــعـــلـــم
|العمل المكلف به
|المدرسة المكلف بها
|1
|خالد حسين عبدالله آل لاحق
|قائد
|ب القدس
|2
|فهد ناصر عبدالرحمن آل عامر
|قائد
|ب تحفيظ القرآن بأحد رفيدة
|3
|محمد سعيد يحيى آل بو مسامع
|قائد
|ب أحمد بن حنبل
|4
|عمر محمد محمد آل الصعيب
|قائد
|ب بريدة بن الحصيب
|5
|محمد سعيد علي آل عبدالرحمن
|قائد
|ب الوفاء
|6
|علي محمد صغير البارقي
|قائد
|محدثة ب عقيل بن أبي طالب
|7
|ناصر محمد علي آل الداحس
|قائد
|ب عبد الله بن المبارك
|8
|عبدالله ناصر سعيد آل مريط
|قائد
|م عبدالله بن أم مكتوم
|9
|منصور سعيد عبدالله آل معتق
|قائد
|م حسن آل الشيخ
|10
|ماجد علي سعد ال مستنير
|قائد
|م المهاجرون
|11
|عبدالرحمن سعد عبدالله آل ناحي
|وكيل
|ب الوليد بن عبدالملك
|12
|عبدالحكيم علي محمد آل صالح
|وكيل
|م القعقاع بن عمرو +ث السلام
|13
|سعيد مريع علي آل درع
|وكيل
|ب بريدة بن الحصيب
|14
|سعيد مفلح علي آل صوفان
|وكيل
|ب نهاوند
|15
|سعيد محي محمد آل علي
|وكيل
|ب محمد بن القاسم
|16
|أحمد سعيد شايع حماد
|وكيل
|ب جرش
|17
|يحيى عبدالله موسى ال محيا
|وكيل
|ب أحمد بن حنبل
|18
|يوسف سعيد حسين القحطاني
|وكيل
|م حسن آل الشيخ
|19
|عبدالله سعود محمد العمري
|وكيل
|م حسن آل الشيخ
|20
|حسين سعيد علي صمان
|وكيل
|م أحد رفيدة
|21
|سعد محمد سعد آل حدله
|وكيل
|م المهاجرون
|22
|عبدالله درهم محمد الشهراني
|وكيل
|م الإمام قالون
|23
|نايف سعيد ظافر القحطاني
|وكيل
|ث الإمام محمد بن سعود
|24
|أحمد عبدالله محمد ال سيف
|وكيل
|ث الواديين
|25
|يحيى حسين سليمان الفيفي
|وكيل
|ث الفرعين
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