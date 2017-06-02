 الفالح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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الفالح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية

الفالح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية
المناطق- محمد الحسن

حلَّ فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد الفالح ضيفًا على فعالية ” من ينيرها ؟ ” في ثالث لياليها ، و التي تنفذها جمعية توادّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف .
و في مستهل الفعالية رحَّب المدير العام فضيلة الشيخ / نايف المريحيل بضيف الفعالية و الحضور الكريم ، و تفضَّل بتقديم نبذة تعريفية بتوادّ للتنمية الأسرية مستعرضًا أبرز مبادراتها و مشاريعها .

بعد ذلك تفضَّل فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد الفالح بإلقاء كلمة بعنوان : ( رمضان عطاء و تواصل ) ، و مما جاء فيها : أنَّ شهر رمضان ينطوي على العديد من فرص العطاء العام و الخاص ، فمن فرص العطاء العام في رمضان : عطاء العبادات ؛ و ذلك من خلال التزود بالعبادات : كالصيام ، و القيام ، و قراءة القرآن ، و الصدقة ، و من فرص العطاء الخاص في رمضان : إطعام المساكين ، و تفطير الصائمين .
كما نوَّه فضيلته بمركزية التواصل في شهر رمضان ، مبينًا أنَّ السكينة و الطمأنينة التي يبثها رمضان في روع الناس تدفع بهم نحو التزاور و التخلص من الأضغان و الأحقاد
.
تلا ذلك عرض موجز لمراكز توادّ التربوية قدَّمه مساعد المدير العام للمراكز و البرامج سعادة الأستاذ / مناع الزيد .
عقب ذلك قدَّم مساعد المدير العام للموارد البشرية و المالية سعادة الأستاذ / أحمد الكويكبي عرضًا مقتضبًا لمشروع أوقاف توادّ
.
و في ختام الفعالية قدَّم عضو مجلس إدارة توادّ للتنمية الأسرية سعادة الدكتور / عبد الله السويلم هدية تذكارية لضيف الفعالية
، مثمنًا له حضوره و تفاعله ، و سائلًا المولى له موفور التوفيق و مكثور السداد .

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