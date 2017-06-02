وزير الإعلام اليمني يشيد بدعم السعودية لوسائل الإعلام اليمنية الرسمية والأهلية

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بدعم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لوسائل الإعلام اليمنية الرسمية والأهلية التي كان لها دور كبير ولا يزال في إيصال وإبراز رسالة الحكومة الشرعية اليمنية للمجتمع الدولي.
وأشار “الإرياني “خلال لقاء له اليوم في مدينة الرياض سفير الصين لدى اليمن، تيان تشي، إلى أن القيادة والشرعية والشعب اليمني لن ينسيا دور التحالف العربي بقيادة المملكة لوقوفها ومساندتها للشعب اليمني والحكومة الشرعية.
وأكد السفير الصيني من جهته موقف حكومة بلاده الداعم لعملية السلام كضرورة أساسية لاستقرار اليمن واستعدادها تعزيز العلاقات الإعلامية والمعرفة المتبادلة بين اليمن والصين.
وكان الجانبان قد بحثا خلال اللقاء -طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إمكانية التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين على أن يتم التوقيع عليها قريباً وإمكانية حصول اليمن على منح دراسية ودورات تدريبية في المجال الإعلامي.
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