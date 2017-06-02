 وزير الإعلام اليمني يشيد بدعم السعودية لوسائل الإعلام اليمنية الرسمية والأهلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الإعلام اليمني يشيد بدعم السعودية لوسائل الإعلام اليمنية الرسمية والأهلية

وزير الإعلام اليمني يشيد بدعم السعودية لوسائل الإعلام اليمنية الرسمية والأهلية
المناطق- واس

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بدعم المملكة العربية السعودية بقيادة ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لوسائل الإعلام اليمنية ‏الرسمية والأهلية التي كان لها دور كبير ولا يزال في إيصال وإبراز رسالة الحكومة الشرعية اليمنية للمجتمع الدولي.‏

وأشار “الإرياني “خلال لقاء له اليوم في مدينة الرياض سفير الصين لدى اليمن، تيان ‏تشي، إلى أن القيادة والشرعية والشعب اليمني لن ينسيا دور التحالف العربي بقيادة المملكة ‏لوقوفها ومساندتها للشعب اليمني والحكومة الشرعية.‏

وأكد السفير الصيني من جهته موقف حكومة بلاده الداعم لعملية السلام كضرورة أساسية ‏لاستقرار اليمن واستعدادها تعزيز العلاقات الإعلامية والمعرفة المتبادلة بين اليمن والصين.‏

وكان الجانبان قد بحثا خلال اللقاء -طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إمكانية التوقيع ‏على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين على أن يتم التوقيع عليها قريباً ‏وإمكانية حصول اليمن على منح دراسية ودورات تدريبية في المجال الإعلامي.

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