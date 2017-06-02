 الداخلية : إعطاب سيارة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية ومقتل شخصين بداخلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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الداخلية : إعطاب سيارة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية ومقتل شخصين بداخلها

الداخلية : إعطاب سيارة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية ومقتل شخصين بداخلها
المناطق- واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وفي إطار متابعة وتعقب الجهات الأمنية للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة من قبل عصابات الإجرام بمحافظة القطيف الذين جعلوا من أنفسهم أداة طيعة لمخططات خارجية تريد النيل من أمن واستقرار هذه البلاد ، فقد تم بفضل الله عند الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس 6 / 9 / 1438هـ في شارع الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف رصد سيارة من نوع تويوتا أسكويا معمم عن سرقتها بتاريخ 8 / 4 / 1438هـ واستخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية ، وبتعامل الجهات الأمنية معها بما يقتضيه الموقف وإعطابها نتج عن ذلك اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها وعددهم (2) اثنين يجري العمل على التحقق من هويتهما ، فيما لم يتعرض أي من المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد، كما عثر من خلال المعاينة الأولية لموقع السيارة وجود أسلحة نارية وذخيرة تعرض بعضها للاحتراق والانفجار.

ولا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها بهذا الصدد وسيتم الإعلان بالمستجدات لاحقا والله الهادي إلى سواء السبيل .

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